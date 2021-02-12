ВОЕННЫЙ ОФФЕНБАХ И ГЕРОИЧЕСКИЙ МАЛЕР12 и 13 февраля в воронежской филармонии выступит Сергей Словачевский. Прозвучит масштабная концептуальная программа из произведений, которые не принадлежат к числу самых исполняемых: Большой виолончельный концерт Жака Оффенбаха и Седьмая симфония Густава Малера.Имя Оффенбаха у большинства любителей музыки ассоциируется с легкомысленным жанром оперетты. В этом нет ничего удивительного: наряду с легендарным «Орфеем в аду» композитор создал еще около сотни оперетт, которые ставились по всему миру. Вместе с тем, отец-основатель искрометной французской оперетты Жак Оффенбах всю жизнь мечтал сочинять «серьезные» произведения, был прекрасно образованным музыкантом и виолончелистом-виртуозом, выступал с такими выдающимися пианистами своего времени, как Антон Рубинштейн, Ференц Лист, Феликс Мендельсон. Свой виолончельный концерт Оффенбах написал в 1847 году. Созданный накануне «Весны народов» (отражавшей серию национально-освободительных революций, вспыхнувших в середине XIX века сразу в нескольких государствах Европы) он получил название «Военного концерта».В Воронеже один из лучших российских виолончелистов Сергей Словачевский выступал уже не раз, а вот виолончельный концерт Оффенбаха сыграет здесь впервые.Во второй части программы в исполнении Воронежского симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого прозвучит Седьмая симфония Густава Малера - одно из наиболее оптимистичных полотен гениального австрийского композитора, созданное в 1905 году.Начало концертов 12 февраля в 19.00, 13 февраля - в 18.00.ПРИЗРАК ОПЕРЫ И МЕТАМОРФОЗЫ ЛЮБВИ14 февраля филармония приглашает воронежцев на два необычных концерта.В дневной воскресной программе прозвучат любовные признания в стиле высокой классики. Концерт «Этот загадочный жанр» посвятили 420-летию оперы. На сцену выйдут артисты музыкально-литературного лектория, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ирина Бухонская, Яна Сафронова, Елена Старкова, Галина Леонова, Наталья Пастухова, Игорь Ходяков, Иван Чернышов. В их исполнении прозвучат арии из опер Глинки, Чайковского, Гречанинова, Моцарта, Гуно, Пуччини, Гершвина. За пультом Воронежского академического симфонического оркестра заслуженный артист РФ Юрий Андросов. Начало в 13.00.А вечером зрителям покажут постановку в духе ток-шоу «Метаморфозы любви». В концерте участвуют Елена Старкова, Михаил Князев, Евгения Грибанова, Виктория Черникова, Артур Гурьев, Карина Броян, Максим Смирнов и ансамбль «Воронежские солисты». Начало в 18.00.ЛЮБОВНЫЙ НАПИТОКВ День влюбленных театр оперы и балета приглашает на оперу Гаэтано Доницетти «Любовный напиток». Она как нельзя лучше соответствует духу Дня святого Валентина, ведь герои произведения не перестают признаваться друг другу в любви. Блестящая, искрометная, полная веселья и искреннего чувства музыка «Любовного напитка» способна очаровать и увлечь слушателей. Романс Неморино Una furtiva lagrima («Слезы любимой видел я») как будто специально написан композитором для того, чтобы волновать сердца влюбленных. 14 февраля театр приглашает на романтический вечер, в программе которого пройдет концертное исполнение «Любовного напитка».Партию Неморино исполнил тенор Дмитрий Хангельдыев. В остальных партиях заняты ведущие солисты оперы: Анастасия Черноволос (Адина), Роман Дюдин (Белькоре), Игорь Горностаев (Дулькамара), Полина Карташова (Джаннетта). Также в проекте участвуют артисты хора театра и симфонический оркестр театра под управлением Юрия Анисичкина.Для гостей романтического вечера в театральном фойе будет звучать живая музыка перед началом представления и в антракте. Начало в 18.00.ГРАФИКА ПЕРЕДВИЖНИКОВХудожественный музей имени Крамского начал проект «Открывая фонды», выставки которого познакомят воронежцев с коллекцией музея. Уже стартовала первая экспозиция цикла. Она представила графическое наследие художников-передвижников.- Изначально основу творчества передвижников составляла живопись, а графика выполняла прикладную роль, но со временем обрела в их творчестве самостоятельное значение. Опираясь на натурные впечатления, передвижники по-новому использовали возможности графических техник и создали выразительные по своей правде образы, - отметили в «Крамском». - Музей обладает обширной и разнообразной графической коллекцией. Но длительное экспонирование графических листов невозможно по соображениям обеспечения сохранности. Временные выставки - лучший способ представить широкой публике произведения графики.Выставка показывает широкий диапазон творчества известных живописцев-передвижников в непривычных ракурсах: от академического рисунка Ивана Крамского до жанровых акварелей Владимира Маковского и Клавдия Лебедева, от набросков Ильи Репина к знаменитой картине «Запорожцы» до проработанных пейзажей Андрея Шильдера.Выставка продлится до 7 марта.