Шестилетний Ваня Симонцев из Воронежа – очень открытый и любознательный мальчик. Но познавать окружающий мир, заводить друзей и общаться с близкими ребенку мешают большие проблемы со здоровьем. С правой стороны у Вани нет ушной раковины, с обеих – отсутствуют слуховые проходы. Они просто не сформированы. Врачи диагностировали IV степень тугоухости – дальше только полная глухота. Помочь мальчику можно, но для этого требуется более 10 миллионов рублей.«ЧЕТЫРЕ ШАГА В СТОРОНУ – И ТИШИНА»– Это заболевание врожденное. Врачи заметили отклонение на поздних сроках беременности. Но по УЗИ было непонятно, что конкретно не так с ребенком. Все внутренние органы здоровы. Возникали предположения, что может он как-то не так повернулся. Поэтому мы до самого конца не знали, каким родится малыш, – рассказывает мама ребенка Анна Симонцева.С шести месяцев Ваня пользуется слуховым аппаратом. Прибор передает звук по кости, а значит мальчик воспринимает его искаженно. Анна описывает его приближенным к компьютерному звучанию.– Даже с аппаратом Ваня слышит очень плохо. Четыре шага в сторону от ребенка – и тишина, – продолжает мама. – Но хорошо, что он хотя бы понимает, с какой стороны источник звука. Правда, зимой нам приходится снимать его, из-за шапки возникают неудобства. И получается, что ребенок вообще ничего не понимает. Например, с какой стороны едет машина.Сейчас Ваня ходит в детский садик комбинированного типа: где есть ребята и с нарушениями, и здоровые детки. Родители довольны этим учреждением. А вот школы ждут с опаской.– Летом он должен был пойти в первый класс, но мы решили подождать. В общеобразовательную школу его не примут, единственный вариант – интернат для слабослышащих. Но там будет еще хуже, – делится Анна.«СУТКИ ПРИХОДИТ В СЕБЯ»У мальчика все в порядке с интеллектом. Но из-за проблем со слухом он и разговаривает плохо. Не так давно добавилась еще одна неприятность – головные боли.– Они просто одолели ребенка. Боль такая, что доходит до рвоты. Возникнуть может резко, в любой момент, – продолжает мама. – Как нам объяснили, у Ванечки повышается внутричерепное давление: нарушения не протекают бесследно. Детям с одной закрытой стороной полегче. У нас же побегал, попрыгал – приступ. Любая физическая нагрузка может его спровоцировать. Перемена погоды – вообще беда. Причем эта мигрень настолько сильная, что он потом сутки лежит и приходит в себя. Плачет. Мы можем сорваться и поехать экстренно забирать его из садика, потому что воспитатель позвонил: «Ребенку плохо». Из-за болей мы не можем сходить на какие-то занятия. Планы рушатся в момент.В раннем детстве врачи не брались оперировать Ваню. Но в целом прогноз у него хороший.– Мы дважды обследовались в московском профильном центре, прошли все анализы. У Вани жив слуховой нерв, а это – самое главное. Если сделать операцию: открыть слуховые проходы, сформировать их искусственно, то у ребенка есть все шансы стать абсолютно полноценным, – рассказывает Анна.Сейчас российские специалисты могут прооперировать мальчика. Но, как говорит мама, это очень долго и опасно.– Нам предлагают ряд процедур. ОМС их не оплачивает. Только для восстановления ушной раковины нам потребуется порядка полутора миллионов. Это просто пластика. Слуховые канала не трогаем. Ребенку вырежут подреберный хрящ, а потом вживят в ухо. Я посчитала, чтобы прооперировать две стороны, надо сделать восемь операций. Каждый раз общий наркоз. Мой ребенок и так не блещет здоровьем, а что будет потом?СРЕДСТВ ПОКА НЕ ХВАТАЕТА в клинике Глобал Хеаринг США семье Симонцевых предлагают всего две операции. В течение первой семичасовой мальчику откроют правый слуховой канал, установят искусственную конструкцию, которая полностью повторяет анатомию уха, и поправят челюсть (сейчас она слегка деформирована). После этого ребенок уже начнет слышать. Через полгода врачи сделают вторую. Она продлится не так долго, ведь нужно будет только открыть слуховой проход.– Выбор даже не стоит. Плюс во всему мы общались с родителями детей, которых прооперировали в Америке. Врач отличный, результат хороший, – объясняет Анна. – Я просто хочу, чтобы мой ребенок слышал.Первая операция Вани в заграничной клинике запланирована на август 2021-го. Она стоит 6 612 000 рублей. Вторая обойдется в 3 600 000. Мама Вани работает в полиции, папа – менеджером в одной из воронежских компаний. Оплатить самостоятельно медпроцедуры у них просто нет возможности. За полтора года родители собрали 3 200 000. Сейчас им помогают еще два региональных фонда. Но суммы все равно пока не хватает даже на первую операцию.– Мы перенесли поход в школу еще на год в надежде, что ребенка удастся вылечить. У нас ведь благоприятный прогноз! Если все получится, Ваня пройдет медико-социальную экспертизу и с него снимут инвалидность. У нас будет обычный мальчик!ВСЕ БОЛЬШЕ ВОПРОСОВВаня – эмоциональный и позитивный. Любит рисовать яркими красками. Как и остальные мальчишки в играх предпочитает роботов и машинки. Несмотря на свой недуг, ребенок тянется к окружающим, но обратного желания общаться встречает все реже.– Чем старше становится, тем больше переживай у Вани вызывает его состояние. Спрашивает, почему он не такой как все. Удлиненная стрижка, которая прикрывает область ушей, ему уже не нравится. Говорит: «Я же не девочка!» С детьми у него сейчас не очень складывается, потому что речь непонятная. Он недослышит, много раз переспрашивает. Это мы привыкли к: «Что, мам, а?» А детям просто неинтересно становится. Ребята злятся, и он сам. Очень надеюсь, что это все временно!Реквизиты для помощи Ване: СберБанк карта 5469 1300 1612 8835 Анна Павловна Симонцева, МТС 8-920-452-86-98 Анна Павловна, Яндекс–кошелек 4100 1107 2220 5071.Отчет о сборе можно посмотреть на страницах в «ВКонтакте» и Instagram.