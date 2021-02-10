Утром 8 февраля в районе школы №67 (улица Циолковского) камеры видеонаблюдения засняли, как девочка со школьным рюкзаком убегает от своры агрессивных псов. Животные догнали ребенка и повалили на землю. Чем бы закончилась ситуация, если бы на помощь не подоспели местные жители, не хочется представлять.«Виноват Сашка»- Я увидела из окна, как девочка бежит от собак. Она направилась к нашему дому, люди стали кричать из окон. А затем прям в тапках, без курток поспешили на улицу, чтобы спасти школьницу. Таким образом псов удалось отпугнуть, - рассказала «КП-Воронеж» очевидец случившегося Елена Алексеева.По словам женщины, подобные ситуации в их окрестностях не редкость. Собаки часто кидаются на прохожих, в том числе и детей, которые идут домой из школы. Разрывают кошек. Местные утверждают, что свора собирается не просто так, а из-за некого Сашки. Он живет в соседнем доме.- Раньше разводил доберманов, говорят, он душевно больной. Собаки ждут его во дворе, около дома, пока тот не выйдет. Потом ходят рядом с ним и его двумя дворняжками на поводке. Но почему-то, как только эта стая кидается на людей или кошек, Сашка убегает, - жалуется Елена.У жильцов собралась уже целая коллекция видеозаписей с нападением собак. Но проблему решить не удается. Наша собеседница вместе с другими жильцами писали жалобы в управу района и управление ветеринарии Воронежской области. Но ответ везде один: муниципалитеты могут только отлавливать животных, стерилизовать их и выпускать обратно. А что делать с нападениями - никто не знает. Воронежцы просто умоляют им помочь:- Мне не интересны права животных, мне интересны мои права. Если собак нельзя усыпить, то можно отправить в приют. Почему защищают агрессивных животных, а не людей? - задается вопросом Елена Алексеева.Отловят веснойВ управе Левобережного района повторили уже известные вещи:- В соответствии с федеральным законом об ответственном обращении с животными, заключаются муниципальные контракты для осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов, стерилизация, вакцинация, маркирование, дегельминтизация). После чего их возвращают на тоже место. Согласно действующему законодательству, отстрел собак не предусмотрен.В администрации города местным жителям рассказали, что контракт на отлов животных на территории Левобережного района будет выставлен на торги в конце февраля – начале марта 2021-го. А пока специалисты управления экологии и местной управы вместе с ветеринарами и зоозащитниками обследовали территорию. По итогам выезда определили животных, которых надо будет отловить.«Не поворачивайтесь спиной»Кинолог Владислав Горькаев рассказал, как избежать нападений бродячих псов и что делать, если это все-таки случилось. По словам эксперта, чаще всего собаки обитают не рядом с конкретным человеком, а с тем местом, где могут поспать или поесть. Например, около мусорных баков.- Во-первых, людям нужно поменьше прикармливать эти стаи. У нас же многие сами приносят им еду. Сейчас какая-то зоошиза. Я тоже люблю животных, но ставить их жизнь выше человеческой - не совсем верно. В своем дворе мы знаем, где могут находиться своры псов, и лучше там не появляться. Особенно вечером. Собаки могут не специально вас атаковать. Возможно, вы чем-то их случайно спровоцировали. Поэтому не ходите по пустырям и рядом с помойками, - объясняет Владислав Горькаев.Если животные все же напали, то убегать, как девочка на видео, не стоит. У собак включается охотничий азарт. Отходить от своры следует лицом к ним, не сильно быстро, но и не медленно.- Можно взять с земли палку или камень и просто замахнуться. Дворовые собаки привыкли, что их прогоняют. Стая отскочит, за это время можно уйти. Но важно не поворачиваться к ним спиной. Помогут и простейшие средства для самообороны, например, газовый баллончик. Его будет достаточно, - добавляет кинолог.Точно не нужно отгонять агрессивных псов пакетами, особенно с едой. Сумкой можно прикрыться или отдать ее на растерзание, но точно не размахивать перед мордой собаки.При этом кинолог призывает не пугать детей животными, как это часто делают взрослые.Обращайтесь в судЮрист Оксана Пальчикова считает, что закон об ответственном обращении с животными (в том виде, в котором был принят) не работает. Отлов, стерилизация и возврат в обычную среду не решает проблему бездомных собак. И тем более нападения на людей. В подобных ситуациях специалист посоветовала обязательно обращаться в полицию и суд. Как правило, заявление нужно писать на администрацию района или округа. В судебной практике есть немало выигранных дел по аналогичным случаям.- Исходя из практики, могу сказать, что суд обычно решает взыскать компенсацию морального и физического вреда в пользу потерпевших. Размер сумм по удовлетворенным искам колеблется от 30 тысяч до 60 тысяч рублей. Компенсация зависят от тяжести причиненного вреда здоровью, фактических обстоятельств, последствий, длительности лечения, принципа разумности и справедливости.Напомним, воронежские следователи начали проверку после нападения собак на школьницу. В ноябре прошлого года мы уже писали о подобной проблеме рядом с остановкой «Школа» на Ленинском проспекте.