В нововоронежском колледже отметили День науки

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В первый после вынужденного перерыва учебный день в колледже состоялся круглый стол, посвящённый Дню российской науки.

Во встрече со студентами и преподавателями участвовал сотрудник Нововоронежской АЭС – ведущий инженер по эксплуатации цеха ТАИ, кандидат технических наук Александр Рыжков.

Александр Викторович – выпускник Воронежского государственного технического университета, работает на Нововоронежской АЭС более 10 лет. Написал кандидатскую диссертацию на тему «Мехатронные приводы малой мощности линейного принципа действия».

Александр с удовольствием ответил на вопросы участников круглого стола, объяснил, в чём суть научных изысканий. Он подчеркнул, что руководство Нововоронежской АЭС поддерживает и старается поощрять тех, кто стремится совершенствовать свои знания, учиться в магистратуре или аспирантуре, участвовать в научно-практических конференциях и конкурсах работ.

Так, в 2020 году нововоронежские атомщики завоевали победные и призовые места и получили гранты на дальнейшие исследования в конкурсе фонда «Ассоциация территорий расположения атомных электростанции России» (АТР АЭС) «Чистая энергия. Атомный контекст». А в 2019 году в Нововоронеже состоялась Международная научно-практическая конференция "55 лет безопасной эксплуатации АЭС с ВВЭР в России и за рубежом".

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И.о. директора колледжа Елена Булатова, которая, к слову, является кандидатом психологических наук, уверена: встреча оказалась полезна студентам, которые уже имеют опыт написания научных статей и выступлений на конференциях и тем, кто только собирается погрузиться в удивительный мир науки.

Нововоронежский политехнический колледж – площадка подготовки кадров для атомной отрасли. Учебное заведение ведёт обучение по двум специальностям: «Электрические сети и системы» и «Атомные электрические станции и установки». И уже в сентябре 2021 года при содействии Нововоронежской АЭС колледж планирует открыть двери для тех, кто хочет освоить специальность «Дефектоскопист».

«Президент Российской Федерации объявил 2021 год Годом науки и технологий. Нововоронежская АЭС – высокотехнологичное передовое предприятие, и мы заинтересованы в квалифицированных кадрах. В настоящее время на НВ АЭС работают 2 доктора и 11 кандидатов наук», – отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС