В 20-е годы прошлого века молодое российское государство взяло курс на новую экономическую политику. Перемены коснулись многих сфер жизни.- Со второй половины 1920 года началась работа по улучшению правовой базы деятельности ВЧК, предпринимались попытки ограничения внесудебных полномочий, усиления агентурной работы и улучшения взаимодействия с другими ведомствами, - рассказал Виктор Шамаев, профессор кафедры Военного учебного центра при ВГУ, профессор Академии военных наук РФ. – Новая экономическая политика создала ряд психологических проблем. Сотрудники, не принявшие и посчитавшие ее «предательством интересов революции», исключались из партии и увольнялись из органов. Чистки сопровождались произволом, отсутствовала элементарная забота о людях, оставшихся без работы и средств к существованию.ЕДВА СВОДИЛИ КОНЦЫ С КОНЦАМИНемногим лучше приходилось и тем, кто оставался в рядах чекистов. Многие не выдерживали напряжения. По данным полномочного представительства ОГПУ Юго-востока России, с января 1923 по сентябрь 1925 года число сотрудников, покончивших жизнь самоубийством, было больше, чем погибших в борьбе с бандитами.Сотрудники ЧК при низких зарплатах были обязаны отчислять на «красных» инвалидов, детские дома, борьбу с голодом, бастовавшим немецким и японским рабочим, для нужд Общества друзей воздушного флота, обществам ликвидации технической неграмотности и так далее. Такое положение существовало и в Воронежской ГубЧК.Так, сотрудница ГубЧК Мария Михайлова в своем рапорте начальнику отделения от 17 ноября 1921 года сообщала:«Настоящим прошу Вашего ходатайства об откомандировании меня в город Павловск для работы в Политбюро в той же должности, по месту жительства моих родителей, т.к. жить одной в таких условиях, как я живу, нет возможности. А именно – комната без мебели, не топленные, т.к. топить нельзя, трубы не почищены, а для того, чтобы их поправить, нужны средства, которых не имею, живешь на одном обеде. Постирать негде. Обувь пришла в негодность, а справить опять-таки не представляется возможным».Коллега Михайловой Владимир Стальский-Кедрин-Истомин просил начальство перевести его в Воронеж, поближе к семье: «Семья находится на моем иждивении, при тамошней жизни существовать без поддержки не может».Председатель Воронежской ГубЧП пошел навстречу и перевел Кедрина помощником уполномоченного по информационной работе к уполномоченному по борьбе со спекуляцией. Позже его отправили служить в Архангельск. Но суровый климат, скудное питание подорвали здоровье чекиста, он был вынужден вернуться в Воронеж, а потом и уволиться из органов. В 1928 году Владимир Стальский умер от туберкулеза. Матери и жене покойного выдали справку о том, что он служил в органах ОГПУ и имел оклад по последней должности 110 рублей. Жене и ребенку Стальского Страховая касса выдала пособие в размере 30 рублей.МЯТЕЖНИКИ НА СЕЛЕВ период НЭПа резко осложнилась обстановка на селе. В деревни возвращались амнистированные участники мятежей. Они сколачивали банды и поднимали крестьянские восстания.Истоками бандитизма в Воронежской губернии становилась слобода Старая Калитва бывшего Острогожского уезда, позднее – Новокалитвянского района, расположенная на правом берегу Дона в 180 километрах от Воронежа и в 100 километрах от Острогожска, население которого насчитывало 7000 человек. Бандиты выходили и прятались в Шиповском и Теллерманвском лесах.- До появления крупного организованного бандитизма на территории области еще в 1919 году вспыхивали восстания, охватывающие иногда значительную крестьянскую массу, такие как в Усманском и Павловском уездах, причиной которых было тяжелое экономическое состояние страны, используемое антисоветскими элементами в целях свержения советской власти с привлечением дезертиров, - рассказывает Шамаев. - Организация бандитизма в основном происходила как за счет местного формирования, так и за счет перехода банд-групп из других областей. Из банд местного формирования наиболее крупными являлись банды Колесникова, Курочкина, Фомина, Шмакова.В период 1921 – 1922 годов в пределах Воронежской губернии действовали 11 крупных банд, сформированных в Шиповском лесу.В 1922 году, с изменением государственной политики по отношению к крестьянству завершилось 20-летнее крестьянское восстание. Организованный политический бандитизм в губернии удалось ликвидировать. Однако оставшиеся мелкие шайки еще долгое время продолжали существовать, но их действия сводились к обыкновенной уголовщине. В период с 1923 по 1925 год была зарегистрирована 61 такая шайка общей численностью 288 человек.Всего же с начала зарождения бандитизма по 1925 год на территории Воронежской губернии существовало 267 отдельных банд общей численностью 17186 человек.- Эти банды зверски убивали коммунистов, советских работников, грабили, сжигали ссыпные пункты, сельсоветы, волисполкомы, - подытоживает Виктор Григорьевич. – Грабили также население, уничтожали запасы хлеба, инвентарь, забирали лошадей и скот. В борьбе с бандитизмом погибли 1381 человек. В их числе 187 членов ВКП(б), 19 чекистов, 363 совслужащих, 538 красноармейцев и 102 гражданина.