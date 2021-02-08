ВТБ: в январе воронежцы на треть увеличили свои траты

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Траты жителей региона на электронику и бытовую технику выросли год к году вдвое и составили 820 млн рублей. На 46% - до 140 млн рублей – увеличились продажи одежды и обуви. На 36% вырос оборот сферы услуг и составил почти 50 млн рублей. Также рост выручки был зафиксирован в сегменте товаров для дома (+33%).

Ожидаемо снизились – на 43% – расходы на туры и авиаперевозки, на 17% воронежцы сократили расходы на товары для автомобилей (34 млн рублей).На 28%, до 36 млн рублей, сократились расходы жителей региона на общественный транспорт.

В целом динамика потребительских расходов в Воронежской области в январе совпадала с общероссийской: по стране траты населения на розничные товары и услуги в январе выросли на 23% по сравнению с январем прошлого года и достигли 200 млрд рублей.

«Бум» спроса россиян на электронику и бытовую технику, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, продолжился в январе. По данным эквайринга ВТБ, оборот магазинов, торгующих электронными гаджетами и устройствами для дома, в начале 2021 года составил почти 50 млрд рублей – это на 70% больше, чем годом ранее.

Продолжает набирать популярность сегмент товаров для дома – в январе россияне потратили на их покупку почти 17 млрд рублей, что на 28% превышает показатель января 2020 года. Аналогичными темпами росли продажи одежды и обуви: оборот fashion-ретейла превысил 17 млрд рублей. На 23% выросла выручка сегмента услуг, на 9% - продажи автотоваров.

До сих пор не восстановили полностью допандемийную выручку кафе и рестораны – там россияне, по данным эквайринга ВТБ, потратили в январе на 14% меньше, чем в первый месяц зимы 2020 года, - 6 млрд рублей. Ожидаемо снизились расходы россиян на туры и авиабилеты – на 22% год к году, до 3,4 млрд рублей. На 8% уменьшились выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта – до 22 млрд рублей в каждом сегменте.

«Отложенный спрос и ограничения по поездкам за границу направили расходы россиян на внутреннее потребление товаров и услуг для дома. Резкий рост выручки магазинов электроники и бытовой техники в январе во многом объясним длинными новогодними каникулами и желанием порадовать своих друзей и близких подарками. Пока не восстановился до прошлогодних значений оборот ресторанов и кафе, но смягчение ограничений в мегаполисах должно позитивно сказать на росте их клиентопотока», - комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ. Банк ВТБ (ПАО).