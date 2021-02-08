В 52 малых поселениях Воронежской области появилась мобильная связь Tele2

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Четыре года подряд мобильный оператор Tele2 совместно с правительством Воронежской области реализует строительство объектов связи на удаленных и малонаселенных территориях. Так, с 2017-го по 2019 год 66 тысяч человек в 151 населенном пункте региона получили возможность комфортно общаться с близкими и пользоваться всеми преимуществами высокоскоростного мобильного интернета.

В 2020 году в рамках сотрудничества с облправительством мобильный оператор продолжил строительство базовых станций, работающих во всех современных стандартах связи, на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом.

- Tele2 - социально ответственная компания. И мы понимаем, насколько важно жителям удаленных уголков нашего региона иметь быстрый мобильный интернет. По завершении строительства технических объектов связи в 2020 году еще 20 тысяч человек получили доступ к цифровым ресурсам и могут пользоваться социальными сетями, мессенджерами, онлайн-кинотеатрами и другими сервисами, которые необходимы современному человеку для комфортной жизни. Tele2 стала первым мобильным оператором, предоставившим местным жителям такую возможность, - отметил Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

«Значимость таких проектов - не в цифрах»

Совместная инициатива Tele2 и облправительства по расширению сетей сотовой связи является социальной и направлена на ликвидацию цифрового неравенства в регионе. Общая стоимость проекта в 2020 году составила 60 млн рублей.

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- Из-за сложного рельефа и удаленности от районных центров многие небольшие населенные пункты остаются труднодоступными для мобильной связи. Мы не раз встречались с главами таких поселений и определяли локации, где были выявлены наибольшие проблемы. Значимость таких проектов - не в цифрах. Их важность понимаешь, когда общаешься с людьми, для которых появление сотовой связи - это очень важное изменение, - подчеркнул Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2.

В 2020 году, несмотря на сложности, связанные с пандемией, Tele2 удалось осуществить взятые на себя обязательства и добиться выполнения поставленных целей точно в установленный срок. Стоит отметить, что после завершения основных технических работ сотрудники мобильного оператора поддерживают контакт с местными жителями, собирают обратную связь и в случае необходимости модернизируют сетевую инфраструктуру.

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Строительство новых базовых станций было осуществлено в 52 населенных пунктах на территории Борисоглебского городского округа и 17 районов: Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Острогожского, Павловского, Панинского, Подгоренского, Рамонского, Россошанского, Семилукского, Таловского, Терновского, Эртильского.

Расширение сети – непрерывный процесс

Мобильный оператор продолжает совершенствовать сетевую инфраструктуру для улучшения качества связи в Воронежской области. В прошлом году было модернизировано 42% базовых станций. Работа по расширению покрытия сети затронула все районы региона.

На данный момент интернет 4G и качественная голосовая связь от Tele2 доступны для 99% жителей Воронежской области. Средняя скорость в сети LTE составляет около 10 Мбит/сек.

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В 2021 году, если проект будет поддержан правительством Воронежской области, то Tele2 продолжит работу в удаленных населенных пунктах региона. До сих пор, к сожалению, остаются поселения, где доступ к мобильной связи либо отсутствует в принципе, либо его нельзя назвать комфортным.

- Таких населенных пунктов становится все меньше, но они еще есть. Сейчас идет синхронизация наших действий на уровне правительства региона и районных властей. Мы готовы к продолжению данной работы, - подытожил Дмитрий Садыков.