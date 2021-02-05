Tele2 модернизировала сетевую инфраструктуру во всех районах Воронежской области

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Компания провела масштабную работу по развитию сетевой инфраструктуры и расширению зоны покрытия LTE. За прошедший год было модернизировано более 42% базовых станций в регионе, а общее число объектов связи увеличилось на 18%

Техническая служба Tele2 в 2020 году провела большую работу по улучшению качества сети на территории Воронежской области. За отчетный период оператор модернизировал 42% базовых станций для увеличения скорости передачи данных в местах с высокой концентрацией абонентов. Проведенные работы затронули более 290 населенных пунктов региона.

В 2020 году техническая служба Tele2 продолжила развитие сетей четвертого поколения, Сетевая инфраструктура была усилена новыми объектами связи в 43 населенных пунктах региона, а также оператор продолжает активно развивать 4G-сеть в столице региона – Воронеже.

Особое внимание было уделено расширению зоны покрытия на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом. В рамках совместного проекта с правительством Воронежской области Tele2 обеспечила качественной связью и мобильным интернетом труднодоступные населенные пункты на территории Борисоглебского городского округа и 17 районов: Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Острогожского, Павловского, Панинского, Подгоренского, Рамонского, Россошанского, Семилукского, Таловского, Терновского и Эртильского. В результате реализации масштабного проекта более 20 тысяч жителей области, проживающих на территории 52 населенных пунктов, получили возможность пользоваться современными услугами мобильной связи в полном объеме.

По итогам 2020 года число базовых станций в области увеличилось на 18%. Проведенные работы позволили значительно улучшить качество передачи сигнала и увеличить емкость сети. Кроме того, оператор оптимизировал сеть в популярных районах дачного отдыха воронежцев – Новоусманском и Рамонском. Tele2 позаботилась и о тех, кто предпочитает оставаться на выходных в городе, улучшив качество связи в ТРЦ «Максимир» и «Московский проспект». Помимо прочего, мобильный оператор усилил покрытие сети вдоль крупных транспортных магистралей М4 и Р298.

Развитие сетевой инфраструктуры в регионе привело к увеличению числа пользователей мобильного интернета. Так, за последний год количество активных data-юзеров Tele2 выросло на 16%, а объем потребляемого трафика – на 40%.

В настоящее время в зоне устойчивого покрытия сетей второго и четвертого поколения Tele2 проживают 99% жителей Воронежской области. Средняя скорость в сетях 4G составляет более 10 Мбит/c.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Масштабная цифровизация населения, которая произошла в прошлом году, привела к стремительному росту популярности мобильного интернета. Закономерно увеличился и объем потребляемого data-трафика, а, следовательно, возросла нагрузка на сеть. С точки зрения пропускной способности наша сетевая инфраструктура имеет значительный запас прочности и способна обеспечить качественной связью абонентов даже в период изменения модели потребляемого трафика. Для Tele2 приоритетным направлением деятельности остается обеспечение полной бесшовности использования услуг мобильной связи во всех районах области. В 2021 году мы продолжим расширять покрытие сети с учетом роста абонентской базы и потребностей наших клиентов».