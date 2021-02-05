Спикер воронежской горДумы Владимир Ходырев провел личный прием граждан в онлайн формате

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Председатель воронежской городской Думы Владимир Ходырев в дистанционном формате пообщался с горожанами. Онлайн-беседы прошли в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в рамках региональной недели. Об этом сообщили в думской пресс-службе 5 февраля.

Парламентарий выслушал просьбы избирателей. Основная тема, которую подняли горожане округа № 1, касалась учреждений здравоохранения, расположенных в их микрорайоне.

Главный врач БУЗ ВО «Воронежская городская больница №4» Татьяна Черкашенко обратилась с просьбой организовать ремонт подъездных путей к медучреждению, которое она возглавляет. Больница расположена в переулке Санаторный. Владимир Ходырев заверил, что работы уже запланированы и начнутся в срок

Также позвонил Максим Бирюков, ведущий инженер городской больницы №11, что находится на улице Грузинская. Он попросил помочь с восстановлением подъездной дороги к медучреждению. Председатель городского парламента заверил, что больнице будет предоставлен щебень.

Кроме того, пенсионера Александра Донскова волновал насущный вопрос: есть ли возможность строительства поликлиники в микрорайоне Боровое. Депутат Владимир Ходырев направил запрос в администрацию городского округа о проведении работ по изготовлению проектно-сметной документации на возведение поликлиники на 550 посещений в смену по улице Сельская.

Также парламентарием была оказана адресная помощь на приобретение лекарств для дочери одной из жительниц округа №1, инвалида III группы.

Евгения Фролова