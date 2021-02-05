Средняя воронежская семья в 2020 году потратила на ремонт 295 тыс. рублей

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Исследование провела дочерняя компания Сбербанка ООО СК «Сбербанк страхование». Горожане обновляли жилье также часто, как россияне в целом, зато работы обошлись воронежцам дороже – в 295 тыс. рублей, что на 30 тыс. (11%) больше, чем в среднем по стране.

Ремонт крупнее мелкого косметического в 2020 году сделали 8% воронежских семей, это соответствует среднему показателю по стране. Большинство россиян (84,4%) обновляли старые квартиры, поскольку в год пандемии и удалённой работы качество жилья стало особенно важным. Ещё 7,8% респондентов занялись обоями, плиткой и паркетом в связи с покупкой новой квартиры. 3,5% опрошенных пришлось делать ремонт после того, как их залили соседи или в доме прорвало коммуникации.

Чаще всего россияне красили или оклеивали стены (на этот вид работ приходится 34,3% общего количества), ремонтировали ванные комнаты (13%) и устанавливали пластиковые окна (8,4%). Также респонденты занимались обновлением кухни (7,1%), ремонтом потолка (5,7%), перепланировкой квартир (5,6%) и заменой входных дверей (5,2%).

На ремонт в среднем по стране россияне потратили 265 тыс. рублей. Больше всех — 364 тыс. рублей — за ремонт заплатили жители Тюмени. За ними следуют петербуржцы (327 тыс. рублей), краснодарцы (318 тыс. рублей), воронежцы (295 тыс. рублей), москвичи (292 тыс. рублей) и казанцы (287 тыс. рублей).

Максим Гузенко, начальник управления продаж продуктов благосостояния Головного отделения по Воронежской области ПАО Сбербанк: “ Исследование «Сбербанк страхования» показало, что более половины россиян (51%) копят деньги на ремонт квартиры, а 13% берут на эти цели кредит или занимают у родственников и знакомых. Оплатить работы по обновлению жилья из текущих доходов могут менее трети респондентов (29%). Естественно, никто не хочет, чтобы деньги и усилия пропали зря, например из-за устроенного соседями потопа, поэтому квартиру лучше застраховать. Тогда при возникновении проблем полис покроет урон, нанесённый не только самому жилью, но и внутренним интерьерам, мебели, бытовой технике и так далее. В 2020 году «Сбербанк страхование» урегулировала 10,7 тыс. страховых случаев по программам «Защита дома +» и страхования ипотеки — это на 20% больше, чем в 2019 году. Общий объём выплат в 2020 году составил около 1 млрд рублей (плюс 30% к прошлому году).”

Программа «Защита дома+» от «Сбербанк страхования» покрывает самые распространённые риски: залив, пожар, противоправные действия третьих лиц, чрезвычайные ситуации. Полис можно приобрести дистанционно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, на сайте страховой компании и в офисе Сбербанка. Наиболее распространённые страховые случаи в «Сбербанк страховании» рассматриваются по упрощённой процедуре «Зелёный коридор» в течение 5 рабочих дней. При наступлении страхового события подать заявление и необходимые документы на выплату можно в мобильном приложении СберОсмотр.

Исследование проведено в 78 городах России с населением свыше 250 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 400 респондентов.