Глава Липецкой области Игорь Артамонов наградил лучших спасателей региона

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Итоги деятельности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Липецкой области за 2020 год подведены сегодня в администрации региона. Также были уточнены задачи на 2021-й. Заседание в режиме видеоконференцсвязи провел глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В работе приняли участие представители и руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главы городов и районов, спасательных служб области. А также председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, руководители пожарно-спасательных и подчиненных подразделений региона.

Начальник Главного управления МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов доложил, что в прошлом году на территории региона была зарегистрирована одна чрезвычайная ситуация техногенного характера, связанная со столкновением двух легковых автомобилей на 17 км автодороги регионального значения близ населенного пункта Паниковец. Произошло 7237 пожаров, в которых погибли 87 человек и 124 пострадали. Ущерб составил 283 млн рублей. Также Василий Разумнов назвал одним из важных вопросов развитие в регионе добровольчества, отметив, что подразделениями добровольной пожарной охраны в прошлом году самостоятельно был потушен один пожар и принято участие в тушении 321 пожара.

Также в ходе заседания было проанализировано состояние гражданской обороны в Липецкой области, подведены промежуточные итоги прохождения отопительного периода в регионе, обсуждался целый ряд других актуальных вопросов. Кроме того, на заседании состоялось чествование победителей конкурсов по номинациям. Наградами отмечены лучшие спасательные службы области, лучший орган местного самоуправления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, лучшая Единая дежурно-диспетчерская служба городских округов и объединенных ЕДДС Липецкой области. «Липецкие спасатели и пожарные ежедневно проявляют мужество и героизм, сохраняя десятки жизней, помогая людям в самых трудных ситуациях. Жители области благодарны сотрудникам МЧС и гордятся ими», – подчеркнул Игорь Артамонов, поздравляя победителей.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.