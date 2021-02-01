Команда Нововоронежской АЭС заняла первое место по плаванию в Спартакиаде трудящихся Воронежской области

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Организатор Спартакиады – Автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта».

Соревнования стартовали 30 января с турнира по плаванию, который прошёл в бассейне СК «Факел», и продлятся до июня. Команды трудовых коллективов предприятий региона сразятся в баскетболе, волейболе, перетягивании каната, мини-футболе, лёгкой атлетике, настольном теннисе, шахматах и гиревом спорте. Спартакиада объединила 150 человек, представляющих более 35 организаций Воронежской области.

Нововоронежскую АЭС на соревнованиях по плаванию представили ведущий специалист отдела развития персонала Анастасия Фёдорова, старший оператор реакторного цеха энергоблока №6 Павел Шершнев, инженер 1-й категории реакторного цеха энергоблока №6 Иван Уйманов, специалист службы безопасности Елизавета Буденкова. В личном зачёте по плаванию среди мужчин Павел Шершнев завоевал первое место. Победители получили кубок и грамоты.

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Стоит отметить, что это не первая победа атомщиков. В августе 2020 года команда НВ АЭС выиграла соревнования по плаванию в рамках Спартакиады-2020.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС