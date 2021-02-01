«Преступление в семье»: как в Воронеже помогают бороться против домашнего насилия

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Почему возникает домашнее насилие? Какие существуют эффективные способы профилактики и решения этой проблемы? Куда может обратиться за помощью жертва домашнего насилия? На эти и другие вопросы ответили участники круглого стола «Домашнее насилие: корни зла и методы борьбы», организованном Гильдией аналитических журналистов и Воронежским Домом журналистов. В нем приняли участие общественные активисты, психологи, юристы, журналисты, представитель православной церкви.

Почему люди обижают друг друга?

Разговор на круглом столе начался с вопроса к одному из организаторов проекта «Единый региональный кластер организаций по проблеме домашнего насилия» Ангелине Севергиной: «Зачем вам это нужно?»

На этот вопрос Ангелина ответила так: «Я не понимаю, как это можно не делать? Если проблема есть, то ее надо решать. И кто-то должен этим заниматься. У нас есть ресурсы, чтобы ее решать, поэтому мы в теме».

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Отец Александр Шишкин, председатель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»: «Люди, которые совершают, асоциальный или антиэтический поступок, пытаются себя оправдать. Так устроен человек – нам проще совершать что-либо, если мы можем себя оправдать. Соседи плохие, поэтому и я плохой. Начальник плохой, поэтому мне тоже можно быть плохим. А некоторые пытаются оправдать себя тем, что у нас патриархальный уклад: я могу ничего не делать, а жена пусть меня обеспечивает. Это извращение. Патриархальный уклад в идеале подразумевает то, что есть глава семьи, который заботится о своей семье, помогает ей, несёт на себе всё бремя ответственности за свою семью и за тех людей, которые рядом с ним. Мы можем говорить о некоем равноправии в семье, но оно должно подразумевать под собой нормальную логичную основу. Никто из нормальных мужчин не скажет своей супруге, что у нас в семье равноправие, поэтому ты меняй колёса на автомобиле. А супруга мужу – у нас в семье равноправие, поэтому ты корми ребенка грудью. К несчастью, у нас есть ненормальное понимание многих вопросов, в том числе и религиозных. Попытка оправдаться, говоря о том, что церковь благословляет рукоприкладство и тому подобное – это самая настоящая глупость. Я никогда даже не подумал о том, чтобы ударить своего родного человека. Если я за него отвечаю, как же я могу причинять ему вред?»

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Долженков Андрей Васильевич, президент Гильдии аналитических журналистов, ведущий: «То есть проблема во многом в нашем самосознании? Люди не понимают ещё, насколько они неправильно себя ведут. Есть устоявшиеся стереотипы, шаблонное отношение к этой проблематике, не надо мол вмешиваться в проблемы другой семьи, они сами разберутся. И это всё, все эти стереотипы давно устарели. Сейчас опираться на них нельзя, это просто преступно».

Как понять, что вас «абьюзят»?

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Гурина Анна Александровна, психолог, руководитель Института практической психологии «Терра»: «Самое главное – чувства, которые мы все испытываем. Вдруг почему-то человеку становится страшно. Вот я дома, а мне страшно. Страшно что-то сказать, страшно что-то сделать, страшно задать вопрос. Или я не знаю, что делать. Появляется мысль «а вдруг я скажу, и это неправильно, ему не понравится или он как-то отреагирует не так» и так далее. Живут два человека вместе, и вдруг у одного возникает напряжение, страх, стыд, ему некомфортно находиться рядом с другим. И если возникает очень сильный дискомфорт, то нужно, как минимум, набраться смелости и с кем-то поговорить об этом, вынести это за рамки своего внутреннего переживания.На определённом этапе отношений люди могут быть прекрасными, будут стараться соответствовать. Когда такая необходимость пропадает, результат достигнут, что-то может поменяться. Почему не уходят от тиранов? Есть привязанность, есть зависимость. Более 90 процентов людей склонны к зависимому или созависимому поведению. А разорвать любую зависимость сложно. Это может быть зависимость разного рода – экономическая, финансовая, эмоциональная, от мнения общества».

Отец Александр Шишкин, председатель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»: «Как только человек почувствовал в себе желание – я не хочу идти домой, нужно обращаться к специалисту. У каждой даже не второй, а первой женщины я вижу чувство вины. Женщины начинают винить себя: «Я виновата, надо что-то мне в себе исправить». Потом возникают зависимости и страх – куда идти с ребенком, где жить? Это приводит к тому, что начинается подстраивание. Одна из стадий этого подстраивания, наверное, - бьёт, значит любит. Или оправдание, - например, это мой крест. Женщине нужно поверить в себя, поверить в то, что есть люди, которые ее поддержат».

Куда идти, если вас обижают?

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Пилюгин Илья Игоревич, руководитель Центра защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель»: «Часто женщины чувствуют себя беззащитными, поэтому они никуда не обращаются, и никто не вмешивается в их отношения. Но скажите, пожалуйста, если в семье совершается преступление если человека третируют, донимают, избивают, развеэто только его личное дело? Мне кажется, нужно включаться, помогать, и делать, как минимум то, что в твоих силах. В наших силах эту женщину принять в приют, помочь ей адаптироваться и пережить этот страх, восстановить её психологическое состояние, помочь ей с юридическими процедурами,например, разводом, разделом имущества, покупкой жилья и т.д.».

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Кудинова Анна Владимировна, заведующая отделением социальной помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, казенного учреждения Воронежской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»: «Практика показывает, что за помощью обращаются разные категории женщин. Если женщине сложно в семье, она испытывает тотальный страх. Или она росла в семье, где папа бил маму и не может представить, как можно договариваться без физического насилия. В этом случае нужен психолог, чтобы женщина почувствовала, что она не одна. Бывали случаи, когда женщины возвращались в семью. Отдышались и возвращались. А бывали случаи, когда невозможно было наладить семейный быт и лучше было детям расти без отца. С опытом пришло, что нужно ещё работать и с родственниками женщины».

Пилюгин Илья Игоревич, руководитель Центра защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель»: «Все центры защиты материнства и детства похожи, как снежинки, но все-таки каждый имеет свой узор, свои особенности. Наш Центр «Ангел-Хранитель» расположен на первом этаже жилого дома напротив магазина «Окей». В трех комнатах Центра единовременно мы можем разместить 3-4 семьи. К нам могут обратиться женщины с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: те, кто подвергается насилию, а также те, кто вышел из мест лишения свободы или старается порвать с проституцией. У нас нет возрастного ограничения, желательно только, чтобы женщина была совершеннолетней. Чтобы попасть к нам, нужно позвонить на телефон доверия и описать ситуацию, при наличии свободных мест мы примем. Без документов, без каких-либо справок. Более того, мы помогаем женщинам решить самые «горящие» проблемы, в том числе и отсутствие документов. В этом нам помогают юристы, психологи и волонтеры».

Отец Александр Шишкин, председатель отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства, настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»: «Приюты действительно похожи. Но важно, чтобы человек вырвался из череды приютов, нужно помочь ему встать на ноги. У нас может проживать 4 семьи. Недавно появилось помещение, которое мы называем карантинным. Там мы можем разместить человека на одну ночь, даже если он обратится в 11 вечера. Когда у нас спрашивают, можем ли мы помочь? Мы всегда отвечаем: «Можем». И только потом спрашиваем, какая конкретно помощь нужна. Иногда достаточно поговорить с человеком, выслушать его.У епархиального отдела есть свой телефон доверия, можно приехать к нам. Или обратиться в любой храм, к любому священнику и сказать, что негде жить. И в любом случае батюшка или поможет сам, или отправит к мой отдел».

Кудинова Анна Владимировна, заведующая отделением социальной помощи женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, казенного учреждения Воронежской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»: «К нам могут попасть все категории граждан– многодетные семьи, малообеспеченные семьи, а также бездетные женщины.На сегодняшний день «Буревестник» закрыт на ремонт, но к марту мы планируем открыться».

Кто такие медиаторы, и в каких случаях нужно обращаться к ним?

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Севергина Ангелина Евгеньевна, руководитель проекта «Единый региональный кластер организаций по проблеме домашнего насилия»: «Медиатор – это специалист между психологом и юристом. Иногда бывают ситуации, когда люди могут решить свои проблемыполюбовно, например,договориться о разделе имущества или об общении с детьми. Не потребуется адвокат или психолог,им для этого нужен медиатор».

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Магомедова Айзанат Газибеговна, профессиональный медиатор Центра правовых инноваций и примирительных процедур ВГУ: «Есть стереотип, что договариваются слабые. Очень часто одна из сторон отказывается от ведения переговоров, видя в этом проявление слабости. К нам можно обратиться в любой ситуации, если возник конфликт. И после общения с клиентом мы решим, нужно ли идти к адвокату, психологу или мы сами можем приступать к работе и выдать результат».

Как пресса может помочь в решении проблем домашнего насилия?

Батищева Екатерина Сергеевна, руководитель службы телевизионных программ телеканала «TV –Губерния»: «Я очень рада, что формируется система, в которой задействованы психологи, церковь, приюты. И мне кажется, первым в этой цепочке должны быть СМИ: ТВ, радио, интернет-каналы. Важно, чтобы человек понимал, что с ним что-то не так, он испытывает какое-то давление со стороны супруга, руководителя, родителей, родственников, кого угодно, и он идет к психологу и дальше по списку. Но человек должен узнать, что с ним что-то не так. А как он это может сделать? Если будет информирован. Вот он сидит на диване, включает телевизор и видит людей, у которых есть такие же проблемы, как у него, и специалистов, готовых ему помочь. Как жертвой, так и абьюзеромможет стать любой человек. Важно, чтобы мы об этом не молчали».

Телефон Центра защиты материнства и детства «Ангел-Хранитель»:8 960 123 88 22.

Телефон храма в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»:+7 (473) 224-77-28.

Телефон доверия епархиального отдела – 8 929 0073292

Адрес сайта казенного учреждения Воронежской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник»:https://burevestnik.e-gov36.ru