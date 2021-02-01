«Водитель не пострадал»: после аварии с тремя погибшими в Воронежской области возбудили уголовное дело

Фото – СУ СК по Воронежской области. Машина перевернулась и влетела в опору ЛЭП

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту жуткой аварии, которая произошла в городе Поворино 30 января. Пьяный водитель легковушки врезался на скорости в опору ЛЭП. В результате погибли трое пассажиров, двум из которых было 15 и 17 лет. Еще двое попали в больницу с травмами.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области, уголовное дело возбуждено по п. «а» ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть двух и более лиц).

По предварительным данным, ЧП произошло в минувшую субботу около 2 часов ночи в городе Поворино. За рулем автомобиля «ВАЗ-2114» находился 22-летний местный житель. Он был пьян. При этом автомобиль был буквально забит битком пассажирами. Помимо водителя в «четырнадцатой» находилось еще пять его приятелей.

В салоне помимо водителя находилось еще пять пассажиров

В одно мгновение пьяный водитель не сумел справился с управлением и сначала наехал на снежный сугроб, затем машина опрокинулась на крышу и резко влетела в опору линии электропередачи. В раскуроченном авто погибли на месте трое пассажиров, в числе которых двое несовершеннолетних 15 и 17 лет и 24-летний житель райцентра. Кроме того, 29-летняя женщина и 24-летний мужчина были доставлены в медучреждение.

Сам же виновник аварии отделался, что называется, легким испугом. Медики не нашли у него серьезных увечий.

– Водитель в результате ДТП не пострадал, – пояснили в следственном управлении региона.

Молодого человека задержали, допросили. Он уже признал вину. Сейчас находится в СИЗО.

– Следователями СК проведен осмотр места происшествия, транспортное средство изъято, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, изъяты и осмотрены записи с камер наружного видеонаблюдения, – рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Дмитрий Колякин.