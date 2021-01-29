Игорь Артамонов сообщил о сокращении в Липецкой области числа заболевших COVID-19 и внебольничной пневмонией

.

Сокращение ежесуточной численности госпитализируемых в среднем на 15% отмечено в Липецкой области за прошедшую неделю. Снижается и число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний и COVID-19. Об этом говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провел глава региона Игорь Артамонов.

В шести инфекционных госпиталях региона продолжают функционировать 2200 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд в среднем составляет 32%. Рассматривается возможность его дальнейшего сокращения в инфекционных госпиталях области.

«Если положительная динамика по числу заболевших и госпитализированных продолжится, то мы отменим ограничения на работу кафе и ресторанов, – сказал Игорь Артамонов. – Уже сейчас разрешен выход на работу сделавшим прививку жителям региона старше 65 лет. Также по согласованию с работодателем можно отменить и удаленную трудовую деятельность».

Сейчас в регионе на амбулаторном лечении находятся 2619 человек. Больным выписано 20,7 тыс. рецептов на общую сумму около 13,5 млн рублей. Обеспечивается нормативный охват населения ПЦР-тестированием.

Прививки от COVID-19, по данным на 28 января, получили 16335 жителей Липецкой области. Это составляет около 90% от запланированного числа. Все муниципальные районы выполнили план вакцинации. При этом Усманский и Становлянский районы справились с ним первыми. Завершается прививочная кампания в Липецке и Ельце. До завтра поступившая партия будет полностью реализована.

Местная власть в районах и городах провела эффективное информирвоание населения и обеспечила эффективное взаимодействие волонтерских организаций с медицинскими организациями, доложил на заседании начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков. Особо он отметил усилия администрации Краснинского района, где не только раздавали листовки и расклеивали объявления в людных местах, но и подготовили тематический видеоролик, запустив его на большом экране в местном Доме культуры, а также пустили агитационный автомобиль с громкоговорителями по сельским поселениям.

Руководитель профильного ведомства подчеркнул, что выполнена только первая аппликация вакцины. С начала второй декады февраля ровно такое же число граждан медики должны привить повторно. Кроме того, в начале февраля ожидается поступления еще 31,5 тыс. доз препарата. Работа вакцинаторов организована и в выходные дни. Всего в Липецкой области развернуты 29 пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. Созданы 16 мобильных бригад для выполнения иммунизации на выезде в организованных коллективах, торговых центрах, МФЦ и других местах. Привлечены дополнительные сотрудники и волонтеры.

Для транспортировки вакцинируемых до мест проведения иммунизации при необходимости привлекается автотранспорт, предоставленный органами местного самоуправления. В поликлиниках налажено взаимодействие с работодателями области. По их заявкам проводятся выезды мобильных бригад. Для формирования контингентов, подлежащих вакцинации, обеспечена запись на иммунизацию с использованием региональной Единой диспетчерской службы, портала госуслуг и в поликлиниках по месту жительства. В целях повышения удовлетворенности населения оказываемой медицинской помощью реализован автоматический обзвон липчан, ранее записавшихся на вакцинацию.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.