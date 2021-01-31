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Общество

Поиграли в кошки-мышки: участники акции протеста бегали от полиции по всему центру Воронежа

На очередном несанкционированном митинге, по предварительным данным, задержали более ста человек
Кирилл Мишин
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По оценкам наших корреспондентов, полицейские задержали около 150 человек.

По оценкам наших корреспондентов, полицейские задержали около 150 человек.

Фото: Кирилл Мишин

Вторую неделю подряд в Воронеже проходят несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В воскресенье, 31 января, в 12.00 сотни участников собрались, как они сами говорят, «на прогулку», которая началась у остановки «Детский мир». Еще до начала акции полиция перекрыла центр города, а на дороге стояли десятки машин МВД и Росгвардии.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

Ленин не остался в стороне

Спустя небольшой промежуток времени количество людей визуально приблизилось к тысяче, и народ двинулся в сторону площади Ленина. Стоит отметить, что полиция никак не препятствовала воронежцам. По какой-то причине люди решили остановиться чуть раньше - у памятника Пушкину.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

К участникам акции вышел полицейский с мегафоном. Он заявил, что мероприятие незаконно, и, если через десять минут собравшиеся не уйдут, то их начнут задерживать.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

Так и случилось. Правоохранители стали выбирать людей и уводить их в автобусы. Какая-то бабушка решила покричать на полицейских со словами: «Ленин с нами!» - и показала пальцем на его памятник.

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021.

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021.

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

«Давай один на один!»

Митингующие не стали ждать, пока всех задержат, и пошли к центральному рынку. Оттуда парень с громкоговорителем призвал людей отправиться к областной Думе. Буквально минут через пять туда пришли сотни сотрудников полиции, которые начали брать собравшихся в кольцо. Тех, кто пытался оттуда выйти, силой возвращали за оцепление. Однако нескольким сотням человек удалось вырваться. Их безуспешно пытался остановить один полицейский, но ему не дали никого забрать.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

К 13.00 акция начала все больше напоминать игру кошки-мышки. Толпа митингующих окольными путями пошла к цирку, а затем к главному корпусу ВГУ. Дорогу им перекрывала полиция, но они быстро обходили оцепление. В какой-то момент протестующие стали замечать людей в штатском. Они задерживали участников шествия и уводили к ближайшим домам и в автобусы.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

Можно было наблюдать любопытную сцену: кто-то из таких сотрудников предложил побороться один на один с митингующим, который пытался отбить своего друга. Мужчина отказался.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

«Забираем всех, но аккуратно»

Наибольшее количество задержаний произошло у ВГУ и кинотеатра «Пролетарий». Полицейские взяли людей в кольцо и начали его сужать. По рации раздался приказ:

- Забираем всех, но аккуратно. Ведем в автобусы.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

После этого несанкционированный митинг завершился: кто-то ушел домой, а кого-то отвели в указанном направлении.

Воронеж. 31.01.2021.

Воронеж. 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

По оценке корреспондентов «КП-Воронеж», всего в ходе несанкционированной акции было задержано не менее 150 человек. Точная цифра пока неизвестна. Полиция и Росгвардия таких данных не сообщают.

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021.

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021.

Фото: Кирилл Мишин

Напомним, на прошлой недели митинг в поддержку Алексея Навального собрал более тысячи человек, несколько десятков из них были задержаны. При этом полиция и прокуратура неоднократно призывали воронежцев не ходить на подобные акции, а тем более не отпускать туда несовершеннолетних детей.

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