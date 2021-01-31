Поиграли в кошки-мышки: участники акции протеста бегали от полиции по всему центру Воронежа

По оценкам наших корреспондентов, полицейские задержали около 150 человек. Фото: Кирилл Мишин

Вторую неделю подряд в Воронеже проходят несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального. В воскресенье, 31 января, в 12.00 сотни участников собрались, как они сами говорят, «на прогулку», которая началась у остановки «Детский мир». Еще до начала акции полиция перекрыла центр города, а на дороге стояли десятки машин МВД и Росгвардии.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

Ленин не остался в стороне

Спустя небольшой промежуток времени количество людей визуально приблизилось к тысяче, и народ двинулся в сторону площади Ленина. Стоит отметить, что полиция никак не препятствовала воронежцам. По какой-то причине люди решили остановиться чуть раньше - у памятника Пушкину.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

К участникам акции вышел полицейский с мегафоном. Он заявил, что мероприятие незаконно, и, если через десять минут собравшиеся не уйдут, то их начнут задерживать.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

Так и случилось. Правоохранители стали выбирать людей и уводить их в автобусы. Какая-то бабушка решила покричать на полицейских со словами: «Ленин с нами!» - и показала пальцем на его памятник.

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

«Давай один на один!»

Митингующие не стали ждать, пока всех задержат, и пошли к центральному рынку. Оттуда парень с громкоговорителем призвал людей отправиться к областной Думе. Буквально минут через пять туда пришли сотни сотрудников полиции, которые начали брать собравшихся в кольцо. Тех, кто пытался оттуда выйти, силой возвращали за оцепление. Однако нескольким сотням человек удалось вырваться. Их безуспешно пытался остановить один полицейский, но ему не дали никого забрать.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

К 13.00 акция начала все больше напоминать игру кошки-мышки. Толпа митингующих окольными путями пошла к цирку, а затем к главному корпусу ВГУ. Дорогу им перекрывала полиция, но они быстро обходили оцепление. В какой-то момент протестующие стали замечать людей в штатском. Они задерживали участников шествия и уводили к ближайшим домам и в автобусы.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

Можно было наблюдать любопытную сцену: кто-то из таких сотрудников предложил побороться один на один с митингующим, который пытался отбить своего друга. Мужчина отказался.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

«Забираем всех, но аккуратно»

Наибольшее количество задержаний произошло у ВГУ и кинотеатра «Пролетарий». Полицейские взяли людей в кольцо и начали его сужать. По рации раздался приказ:

- Забираем всех, но аккуратно. Ведем в автобусы.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

После этого несанкционированный митинг завершился: кто-то ушел домой, а кого-то отвели в указанном направлении.

Воронеж. 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

По оценке корреспондентов «КП-Воронеж», всего в ходе несанкционированной акции было задержано не менее 150 человек. Точная цифра пока неизвестна. Полиция и Росгвардия таких данных не сообщают.

Несанкционированный митинг в Воронеже 31.01.2021. Фото: Кирилл Мишин

Напомним, на прошлой недели митинг в поддержку Алексея Навального собрал более тысячи человек, несколько десятков из них были задержаны. При этом полиция и прокуратура неоднократно призывали воронежцев не ходить на подобные акции, а тем более не отпускать туда несовершеннолетних детей.