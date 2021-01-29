Тамбовская область и Центрально-Чернозёмный банк: новый этап сотрудничества

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– Сотрудничество Сбера с Тамбовской областью выходит на новый уровень. В дополнение к традиционным банковским продуктам мы предлагаем к внедрению проекты развития региона с привлечением технологических ресурсов нашей экосистемы, – отметила Наталия Цайтлер. – У нас есть наработанный опыт и конкретные предложения, которые мы готовы адаптировать к тамбовским реалиям. Мы едины с Александром Валерьевичем в понимании того, что при решении любых задач надо исходить из интересов людей, делать всё необходимое, чтобы наши совместные проекты в бизнесе и социальной сфере способствовали более комфортной жизни жителей региона.

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Александр Никитин и Наталия Цайтлер обсудили перспективы тиражирования в Тамбовской области продукта Voice2Med, основанного на речевых технологиях. Он позволяет в режиме реального времени преобразовывать голос врача в текст, экономя время при заполнении медицинских документов.

Еще одной темой для разговора стал проект «Телемедицина», который действует на платформе СберЗдоровье. Система уже доказала свою эффективность во многих регионах страны и руководство Тамбовской области выразило свою заинтересованность и готовность по внедрению проекта на территории.

В сфере образования стороны подтвердили намерения внедрять государственно-частное партнёрство. Здесь речь шла о строительстве двух школ в рамках проекта «Просвещение» и детского сада на 120 мест в Рассказово.

– Наш регион связывает со Сбербанком давнее конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество, – подчеркнул Александр Никитин. – Мы это ценим, намерены и впредь укреплять взаимодействие. По сути, сегодня Сбер, являясь высокотехнологичной корпорацией, предлагает оптимальные подходы к решению значимых экономических и социальных задач, в ряде случаев идёт на шаг впереди. Руководство области намерено реализовывать достигнутые договорённости, чему будут способствовать совместно выработанные «дорожные карты».

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Сегодня, наряду с развитием новых технологий и сервисов, Сбер остается одним из самых крупных налогоплательщиков в Тамбовской области.

Глава администрации области позитивно оценил роль Сбера в реализации транспортного проекта, позволившего перевести весь пассажирский транспорт на безналичную оплату проезда. Рассмотрев параметры и перспективы внедрения в регионе интеллектуальных технологий, участники рабочей встречи отметили их значимость в деле создания единой транспортно-операционной системы Тамбовской области и модернизации логистики пассажирских перевозок.

Ещё одной темой обсуждения стало взаимодействие при разработке и реализации инвестиционного проекта, нацеленного на экологически безопасный сбор, сортировку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов.

В ходе визита в Тамбов Наталия Цайтлер провела также ряд встреч с представителями бизнес-сообщества, ознакомилась с работой филиальной сети банка в областном центре.