Tele2 обеспечила связью 20 тысяч жителей малых населенных пунктов Воронежской области

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Реализация проекта по расширению сети на территориях с малой плотностью населения или сложным рельефом стала возможной благодаря партнерству с правительством Воронежской области. В рамках подписанного соглашения Tele2 установила базовые станции, работающие во всех современных стандартах связи, на территории Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского, Воробьевского, Калачеевского, Нижнедевицкого, Новохоперского, Острогожского, Павловского, Панинского, Подгоренского, Рамонского, Россошанского, Семилукского, Таловского, Терновского, Эртильского районов, а также в Борисоглебском городском округе.

Целью социально значимого проекта было обеспечение жителей отдаленных, труднодоступных и малых населенных пунктов региона голосовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом. По завершении строительства 20 тысяч жителей области, проживающих на территории 52 населенных пунктов, получили возможность пользоваться качественными услугами сотовой связи в полном объеме.

Совместный проект Tele2 с правительством Воронежской области по расширению сетей сотовой связи в малых населенных пунктах региона реализуется уже четвертый год подряд. Суммарно за это время 86 тысяч человек в 203 поселениях региона получили доступ ко всем современным возможностям, которые открывает высокоскоростной мобильный интернет.

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«2020 год стал этапом ускоренной цифровизации. Значение цифровых сервисов и доступа к ним за прошедший год стало очевидно для всех. В партнерстве с областным правительством мы уже несколько лет ведем плодотворную работу по обеспечению качественной сотовой связью жителей малых и отдаленных населенных пунктов региона, устраняя цифровое неравенство. Инвестируя в техническое развитие сети, прежде всего, мы заботимся о наших клиентах, чтобы они могли быть на связи в любой точке региона, а также пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета, доступ к которому необходим сейчас как никогда».

В настоящее время в зоне устойчивого покрытия сетей второго и четвертого поколения Tele2 проживают 99% жителей Воронежской области.