Не пить чай и не держать на руках кошечек: воронежские ученые составили правила этикета для дистанционного обучения

Практически весь первый семестр воронежские университеты работали в удаленном режиме. Фото: Кирилл Мишин

19-летняя Маша каждое утро просыпается по будильнику. До начала занятий в вузе она успевает привести себя в порядок, позавтракать, а иногда еще и повторить домашнее задание. Девушка ответственна и пунктуальна. «Дистанционка» не изменила ее привычек.

А вот Настя. Ей 18. Студентке очень не хватает реальной университетской жизни, толпящихся в коридорах однокурсников и даже пререканий с вахтершами. Чтобы хоть как-то компенсировать лишения, она решает создать дома максимально удобные условия для учебы. Надежные помощники в этом - теплый халат (иногда плед) и кружка горячего чая с печеньем. Да, так определенно приятнее слушать лекции.

20-летний Денис вовсю старается параллельно с учебой решать рабочие вопросы. «Дистанционка» облегчает задачу. В нужный момент он просто отключает микрофон с камерой и занимается своими делами. Его приятелю Паше такое удаленное обучение вообще кажется чем-то несерьезным. Ведь одним нажатием клавиши неприятного преподавателя можно «лишить голоса», «свернуть» или вовсе «отключить». Нередко молодой человек просто забывает подключиться к занятиям.

Список подобных типажей можно продолжать долго. Дистанционная учеба ворвалась в жизни студентов и преподавателей неожиданно. И если вначале всех волновали технические и организационные вопросы, то позже обозначились проблемы другого порядка. Например, касающиеся поведения: академические правила действуют и во время удаленной учебы, или можно вести себя «по-домашнему»?

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА МОЛОДЕЖИ

На этот важный вопрос ответили профессора Воронежского госуниверситета Иосиф и Марина Стернины (друг другу они приходятся братом и сестрой). Преподаватели разработали правила этикета дистанционного обучения. При соблюдении этих пунктов студентами «удаленка» должна стать более комфортной и эффективной. Правил всего 15, приводим их ниже.

Необходимо:

- соблюдать расписание занятий;

- выходить в интернет строго по расписанию, не опаздывать на начало пары;

- после объявленного перерыва выходить в интернет в установленное время, не опаздывать;

- на экране представляться своим именем и фамилией, а не ником;

- иметь опрятный внешний вид, не приходить на занятие в домашней одежде;

- не сидеть перед компьютером в небрежной позе, развалившись;

- следить, чтобы в кадре не было посторонних;

- не разговаривать во время занятия с посторонними, не отвечать на вопросы из-за кадра;

- не пить во время занятий чай или другие напитки;

- не держать на руках собачек и кошечек;

- не вставать, не уходить во время занятий, не исчезать с экрана без разрешения преподавателя, не отключаться самостоятельно;

- держать камеру и микрофон включенными. Преподаватель должен видеть и слышать, что вы присутствуете;

- выполнять указания преподавателя - отвечать на вопросы, выполнять задания;

- при отключении из-за технических проблем известить преподавателя по sms или через других студентов;

- если позволяют возможности компьютера, поставить нейтральный виртуальный фон. При невозможности сделать это - следить, чтобы картинка за вами была неброской: не сидеть на занятии на фоне неубранной кровати или недоеденной пищи.

Также профессора просят студентов помнить, что дистанционное обучение - это не индивидуальное репетиторство. Преподаватель работает по расписанию, заниматься с вами отдельно или подстраиваться под ваш график он не обязан. Пропустили занятие - будет задолженность.

Некоторые студенты именно в таком положении находятся во время занятий. Фото: Кирилл Мишин

Как рассказал Иосиф Абрамович «КП», в этих правилах авторы обобщили личные наблюдения и опыт коллег. Так, сам профессор регулярно видит на занятиях опоздания, неопрятный внешний вид, неожиданные исчезновения без объяснения причины, разговоры с посторонними и студентов в обнимку с домашними животными.

- Причина такого поведения - общая невоспитанность. Ее элементы проявляются и во время очных занятий. Но я всегда предупреждаю: ко мне нужно приходить вовремя. Нельзя есть и пить на парах. Выходить - только с разрешения, - объясняет Иосиф Стернин. - На моем личном сайте за первые четыре дня эти правила прочитали пять с половиной тысяч человек. Это говорит о том, что проблема востребована.

По словам профессора, разработанный этикет должен помочь учащимся вуза стать более культурными. Иосиф Абрамович разослал документ своим студентам и уже заметил изменения в их поведении.

- Они просто не думают об этом. Считают, за компьютером можно вести себя как угодно. Это типичная ошибка современных молодых людей. Студенты не понимают, что свое поведение и общение нужно менять в зависимости от ситуации. Хотя это так просто, - подытожил преподаватель.

ГЛАВНЫЙ ПЛЮС «ДИСТАНЦИОНКИ»

Мы попросили нескольких студентов и преподавателей ВГУ прокомментировать правила этикета. И рассказать, как проходят их дистанционные занятия, а также с какими трудностями или нарушениями они сталкивались.

Второкурсницу экономического факультета Антонину Казакову возмутили два пункта: домашние животные и напитки.

- Если кошка прыгнула тебе на коленки во время пары, что с этим сделать? А пить в ходе занятий нам разрешали практически все преподаватели и в очном формате. Не вижу в этом проблемы. Тем более возможность создать себе комфорт, пожалуй, главный плюс дистанционного обучения. Мы все люди, хотим удобств, так почему не пользоваться случаем?

Что же касается технических моментов, то Антонина и ее однокурсники в основном отключают на занятиях не только микрофоны, но и видео, чтобы не было лишних шумов или конференция не «зависала», а студентов из нее не «выбивало».

- С присутствием или опозданиями все просто: нас проверяли по спискам в начале пары. Могла быть перекличка и в середине занятия, - добавляет девушка.

Еще один студент ВГУ Сергей Прохоров рассказал, что однажды преподаватель проводила занятие вместе со своим котом. И всех ребят это очень умилило. Вскоре студенты, у которых есть домашние животные, тоже усадили рядом с собой питомцев. И вот в таком необычном составе прошла вся пара.

Часть преподавателей совсем не против домашних животных в кадре. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ЖДАТЬ ОПАЗДЫВАЮЩИХ - НОРМА»

Студентка второго курса факультета журналистики Полина Суханова рассказывает, что многие ребята действительно опаздывают. Но почти всегда это связано либо со скоростью интернета, либо с проблемами Moodle (платформы ВГУ для дистанционных занятий).

- Ни на первое, ни на второе студенты повлиять не могут. Иногда и у преподавателей не получалось заходить вовремя из-за таких неполадок, мы их ждали. За время «дистанционки» это стало нормой. Почти всегда пара начинается на пять минут позже.

Отключение без разрешения Полина иллюстрирует личной историей:

- Однажды во время пары ко мне в комнату общежития постучалась комендант, чтобы дать планы эвакуации на случай пожара. Разумеется, я отключилась, потому что разговор шел несколько минут. Подобные ситуации иногда происходят и у одногруппников. Мы просто не можем все контролировать, - объясняет девушка.

Она также говорит, что не видела на занятиях ребят с едой или напитками. Все прилично одеваются, а девчонки продолжают делать макияж, хотя это точно не обязательно. За спиной у всех неяркий фон, чаще всего просто стена.

- В интернете много смешных видео, когда родители учеников делают или говорят что-то смешное, пока их ребенок отвечает на дистанционной паре, но у нас такого никогда не было. Все входят в лекции под своими именами, потому что так устроен Moodle. Да, многие выходят на пары без видео, но с микрофоном. Некоторых преподавателей это не устраивало, они требовали приобрести камеры, но это не создавало особых проблем, - заключает студентка.

ВАЖЕН ТОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТ

Преподаватель факультета компьютерных наук ВГУ, доктор технических наук Ярослав Туровский свое отношение к правилам этикета иллюстрирует анекдотом из IT-сферы. Если кратко, суть его такова: в офис приезжает проверяющий. На первый взгляд в компании все хорошо: сотрудники в рубашках и галстуках, обед по расписанию, никто не опаздывает. Но за одной из дверей настырный ревизор находит товарища в очень неподобающем состоянии (детали опустим). Когда «контролер» собирается устроить разнос начальнику филиала, то выясняется, что программу, которая принесла небывалый доход компании, написал именно этот человек и именно в таком состоянии.

Итог байки следующий: если необходим результат, то без разницы, в каком состоянии исполнителя он получен. В этом и убежден Ярослав Александрович.

- Тот же Бродский говорил своим гостям, которые ему нравились: «Хотите, я разбужу для вас кота?» Мои студенты знают: когда я решаю сложную задачу, то массирую своего питомца. И тем ребятам, которые успешно решили задачи повышенной сложности, в знак поддержки и высокой оценки показываю кота. Это нормальная разгрузка после напряженной мозговой работы, - объясняет Туровский. - А если интеллектуальной работы нет - давайте ходить строем, ставить нейтральные фоны и не уходить от камеры без разрешения старшего по званию.

тема этикета в онлайн-образовании весьма многогранна. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРУДНОСТИ ЕСТЬ И У ПЕДАГОГОВ

Преподаватель факультета журналистки Роман Жолудь рассказывает, что во время «удаленки» у него не возникало проблем с этикетом со стороны студентов. Все ведут себя вполне корректно.

- При всем моем уважении к Иосифу Абрамовичу, мне кажется, что требование не отключать микрофон излишне. На занятиях в аудитории, на лекции в 100 человек, неужели преподаватель контролирует каждого? Включенные микрофоны – очень большая проблема. Дома нельзя убрать все звуки: родственников или соседей, которые за стеной включают дрель. Когда я читаю лекцию, то мне комфортнее, когда микрофоны отключены. Это как раз этикет всех онлайн-мероприятий: если человек хочет что-то сказать, он включает микрофон, а потом выключает, чтобы не мешать.

По словам Романа Владимировича, с пониманием этого момента есть трудности как раз у педагогов:

- В дистанционном формате проходят не только пары, но и всякие совещания. Реальная беда наступает, когда преподаватели не отключают микрофон. Представьте, собираются восемь-десять человек, и один начинает разговаривать по телефону, другой кричит что-то ребенку. Говорящего просто не слышно. Так что студенты хорошо знают, как вести себя в подобных ситуациях, а вот у более старшего поколения возникают проблемы.

Что же касается просьб перенести занятия на другое, более удобное для ребят время, то Роман Жолудь с таким не сталкивался. Его пары проходят по составленному деканатом расписанию.

- Переносили буквально пару раз по взаимному согласию, из-за накладок, - добавляет Роман Владимирович. - Пишут ли мне студенты в нерабочее время? Да. Но мне все равно, когда они это делают: в три ночи или пять утра. Я читаю их письма и проверяю работы в отведенный для этого промежуток.

Получается, тема этикета в онлайн-образовании весьма многогранна. И ставить точку в этом вопросе еще рано. К слову, профессор Стернин тем временем приступил к разработке правил для преподавателей.