От всех болезней нам полезней… сильный иммунитет

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Вакцинация от COVID-19 – тема номер 1 во всем мире. Прививка против коронавируса вновь всколыхнула дискуссии «антипрививочников» и сторонников вакцин, подняла ряд вопросов, требующих ответов врачей и экспертов. Можно ли стать переносчиком вируса после вакцинации? Стоит ли носить маску, если есть прививка? И главное - нужно ли вакцинироваться, если уже переболел и стоит ли вставать в очередь за прививкой? Не лучше ли получить заветные антитела, переболев заразой?

Мы попробовали разобраться. Вакцинация формирует специфический иммунитет против определенных заболеваний. В ответ на специально подготовленный и введенный в организм фрагмент бактерии или вируса – антиген – организм человека начинает вырабатывать антитела. Это особые белковые молекулы, которые связываются с антигеном и блокируют его.

Такие же антитела организм вырабатывает после встречи с большинством вирусов. Например, «детскими» инфекционными заболеваниями, такими как краснуха, ветрянка, корь, человек болеет один раз, и после этого у него вырабатывается фактически пожизненный иммунитет. В детском возрасте эти заболевания протекают намного легче, чем у взрослого человека, поэтому детям предпочтительно переболеть, а не делать прививку. Но у взрослого человека, если он не переболел данными заболеваниями в детстве, встреча с данными инфекциями протекает тяжело и часто с серьезными последствиями для здоровья, поэтому в данном случае речь идет о профилактических прививках с целью подготовки организма взрослого человека с данными вирусами. Однако к некоторым заболеваниям иммунитет вырабатывается менее стойкий. К ним относится и COVID-19. После него антитела сохраняются в крови от 3-х до 4 -х месяцев. Да и то, только если заболевание протекало в тяжелой или среднетяжелой форме. «Чем ярче симптомы вирусного заболевания, тем сильнее вырабатывается иммунитет», - говорит доктор медицинских наук, врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. А если болезнь протекала в легкой форме, то выработанных антител может не хватить для защиты от повторного заражения.

В декабре вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко рассказал в интервью радио Sputnik, что испытания вакцины «Спутник V» показали, что после вакцинации у людей уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем. Длительность защиты после прививки тоже больше. По прогнозам разработчиков вакцина должна обеспечить иммунитет до двух лет.

Более того, если заболевание COVID-19 вызывает выработку антител к самым разным фрагментам вируса, то вакцина «заточена» только на стимулирование антител, эффективно его нейтрализующих. «Спутник V» несет в себе антиген S-белка, расположенного на конце «шипов» коронавируса. С помощью этих шипов вирус прикрепляется к клеткам организма и проникает в них. Антитела, которые вырабатываются против этих «шипов», наиболее эффективно блокируют вирус и обеспечивают защитный иммунитет.

Специально, чтобы выявлять и мониторить иммунитет у тех, кто переболел или прошел вакцинацию, в НИЦЭМ им. Гамалеи разработали тест-системы, которые распознают только нужные, защитные антитела. Врачи рекомендуют сдать такой тест через 3-4 недели после выздоровления, а потом перепроверять уровень антител каждые 3-4 месяца. Если окажется, что их количество сошло на нет, стоит сделать прививку. Ну а тем, кто прошел вакцинацию, также стоит проверить, насколько эффективным оказался их иммунный ответ, ведь каждый организм реагирует индивидуально. В России такие тест-системы последнего поколения производит фармацевтическая компания «Ниармедик».

А как же защититься от тех болезней, от которых нет вакцин? Например, от многочисленных вирусов, вызывающих ОРВИ? Это атакующие нас каждый осенне-зимний сезон вирусы, которые могут вызывать такие осложнения как тонзиллит, бронхит, синусит. Часто эти осложнения возникают, если вирусную инфекцию не удалось вовремя побороть и к ней присоединилась бактериальная инфекция. Тогда не избежать приема антибиотиков. А у детей, по словам доктора медицинских наук, педиатра-инфекциониста, профессора кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Марины Савенковой, недолеченные ОРВИ могут переходить в хронические формы ринитов и аденоидитов.

Чтобы не доводить до осложнений врачи часто выписывают противовирусные препараты. Например, индукторы интерферонов вызывают в организме активизацию врожденного, неспецифичного иммунитета, что выражается в повышенном выделении особых белков, интерферонов, которые помогают подавлять распространение широкого спектра вирусов в организме. «Препарат "Кагоцел", например, после приёма однократной дозы уже через 4 часа помогает достигнуть защитных титров интерферонов и на протяжении суток довести их до максимума, а затем, в течение недели сохранять защитный уровень», - отмечает Николай Малышев. В результате длительность заболевания и острота симптомов сокращаются, выздоровление происходит быстрее, и осложнения становятся менее вероятными. Если же принимать индукторы интерферонов курсом для профилактики, то организм будет готов ко встрече с инфекцией, и заболевания скорее всего вообще удастся избежать.

В время эпидемии COVID-19 индукторы интерферона тоже могут играть важную положительную роль. Во-первых, снижают вероятность «двойного удара» - COVID-19 в сочетании с классическим ОРВИ или гриппом. Во-вторых, оказывают организму поддержку в борьбе с респираторной инфекцией, минимизируя риски осложнений, когда признаки простудного заболевания есть, но ещё не идентифицирован вирус, его вызвавший. Словом, ключ к здоровью в сезон простуд и тем более во время пандемии – сильный иммунитет. Если есть возможность помочь организму в его постоянной борьбе с вирусами – надо ее использовать и благодарность организма в виде хорошего самочувствия не заставит себя ждать.