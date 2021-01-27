Глава региона Игорь Артамонов принял участие в итоговом заседании коллегии областного УМВД

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В расширенном заседании коллегии УМВД России по Липецкой области приняли участие руководитель региона Игорь Артамонов и председатель областного парламента Павел Путилин.

Глава области отметил, что по многим критериям ведомство улучшило показатели. В частности, в 2020 году снизилось количество преступлений разной направленности, у жителей области заметно вырос уровень доверия полиции. При этом Игорь Артамонов подчеркнул, что есть актуальные проблемы, которые требуют незамедлительного решения.

«Нас очень волнует рост преступлений в интернет-пространстве, прежде всего, это касается финансового мошенничества. Мы видим, что таких преступлений становится больше и администрация готова к всестороннему сотрудничеству. Совместно нам необходимо активно работать, нужно информировать население об особенностях интернет-мошенничества и разъяснять, как действовать в подобных ситуациях», – сказал Игорь Артамонов.

Всего в минувшем году в Липецкой области выявлено 545 преступлений экономической направленности. Сумма возмещённого ущерба составила 219 млн рублей. Сотрудниками региональной полиции из незаконного оборота изъято свыше 54 килограммов наркотических средств, выявлено более 1,5 тысячи преступлений в этой сфере.

Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, в 2020 году органы внутренних дел региона достигли положительных результатов по отдельным направлениям оперативно-служебной деятельности. На 22,9% сократилось количество разбойных нападений, отмечается снижение на 21,1% количества угонов транспортных средств и на 24,2% квартирных краж.

Отмечается снижение общего количества зарегистрированных ДТП, а также числа раненых и погибших в них детей. Меньше зарегистрировано автоаварий, допущенных по вине нетрезвых водителей.

Также в рамках коллегии состоялось награждение сотрудников полиции, достигших наиболее высоких результатов в оперативно-розыскной деятельности по итогам 2020 года. Полицейские получили благодарственные письма главы администрации Липецкой области, почётные грамоты Липецкого областного совета депутатов и ведомственные награды.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.