Владимир Нетёсов принял участие во втором Социальном онлайн-форуме «Единой России»

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В работе второго Социального онлайн-форум приняли участие председатель партии Дмитрий Медведев, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, федеральные министры и активисты волонтерских центров, развернутых во всех регионах страны.

Воронежскую область на онлайн-форуме представлял член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева, представители волонтерских организаций.

Участники форума обсудили результаты работы, которые были поставлены на первом Социальном форуме в декабре 2020 года. Ряд предложений поддержал Президент России Владимир Путин. Их «Единая Россия» уже реализовала совместно с Правительством — это продление 30-процентной скидки на оплату госпошлин через Госуслуги до 2023 года, увеличение срока действия без заявительного порядка предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг до 1 апреля 2021 года. Также, по предложению волонтеров, студентов-старшекурсников из педагогических вузов смогут привлекать к работе в школах.

Сегодня добровольцы озвучили ряд новых социально значимых инициатив. Например, внесено предложение обслуживать детей-инвалидов в различных организациях без очереди. Сейчас такая норма действует только для инвалидов I и II групп.

Также «Единая Россия» предлагает выдавать пожилым и людям из группы риска мобильные устройства информирования о состоянии их здоровья, что позволит в экстренных ситуациях сократить время оказания медицинской помощи. Партийцы предложили возобновить сбор средств на борьбу с последствиями пандемии. В прошлом году партия собрала более 400 миллионов рублей — средства были направлены на помощь медикам и людям в сложной ситуации.

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Как отметил Владимир Нетёсов, все озвученные на форуме инициативы актуальны и своевременны. Воронежское региональное отделение партии готово их поддержать и работать в данном направлении.

Также председатель Воронежской областной Думы рассказал, что в области ведется активная волонтерская работа. Более 1800 новогодних подарков были переданы детям медиков, работающих в «красной зоне». Часть средств на приобретение наборов выделили депутаты регионального и городского парламентов, а также единороссы всех уровней. 11 тысяч продуктовых наборов для малообеспеченных граждан в возрасте старше 70 лет доставлены адресатам. Почти тысяча продуктовых наборов была передана участникам Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!». Более 1400 воронежских детей получили подарки благодаря акции «Елка желаний».

Депутаты Воронежской областной Думы от «Единой России» и волонтеры клуба «Мы вместе» возьмут под постоянную опеку одиноких ветеранов и инвалидов войны. Данные о нуждающихся в помощи пожилых жителях региона вносят в специальную базу волонтерского центра.

«Волонтерская работа в регионе началась с первых дней пандемии, и будет продолжаться до тех пор, пока жители Воронежской области будут нуждаться в помощи добровольцев», — подчеркнул Владимир Нетёсов.