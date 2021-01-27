Депутата Госдумы от КПРФ Сергея Гаврилова поздравили с 55-летием жители Каширского района

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Ему исполнилось 55 лет – возраст зрелости и мудрости. Для нашего депутата не существует незначительных проблем или маленьких людей. Вот и нашему небольшому селу Каменно-Верховка в Каширском районе он уделяет много внимания.

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Где КПРФ – там победа

Как и в каждом населенном пункте, у нас есть представители уязвимых категорий населения. Это инвалиды, многодетные семьи, а также воины-интернационалисты, воевавшие в горячих точках. Много лет они не могли получить земельные участки, которые им положены по закону, причем на льготных основаниях. Сергей Гаврилов сделал депутатские запросы по этому поводу. И спустя некоторое время каменноверховские льготники получили 16 участков.

Не зря говорили в советское время: где коммунисты – там победа. Жизнь в нашем селе очень изменилась с тех пор, как мы выбрали председателем администрации Каменно-Верховского сельского поселения помощника депутата Госдумы Сергея Гаврилова, коммуниста Александра Верлина.

Вместе мы навели в селе санитарный порядок. Были скошены сорняки по обочинам дорог, проведена опашка территории, ликвидированы свалки на кладбище, вывезен мусор. А чтобы глаза радовались, высадили 300 саженцев акации.

На четырех улицах в Каменно-Верховке впервые сделали асфальтированное покрытие. Из областного бюджета на работы выделили 40 млн. рублей. Раньше на улицах Лесной, Озерной, Донской и Восточной была грунтовая дорога. Общая протяженность новой дороги – 1,8 км.

Во время строительства переустроили газопровод низкого давления, линии электропередач, провели работы по защите водоводов, которые подпитывают Нововоронежскую АЭС. Рядом с дорогой оборудовали тротуар, нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки и 75 фонарей.

На улицах Мира, Октябрьская, Юбилейная тоже заменили 45 старых уличных фонарей. Наряду с заменой добавили светильники там, где их не было. А на улицах Карла Маркса и Кирова полностью оборудовали линии уличного освещения. Кстати, здание администрации поселения было в ужасном состоянии, теперь оно отремонтировано снаружи и внутри.

И еще. Сегодня гостей Каменно-Верховки на въезде встречает правильное название села: дорожные знаки заменили. Вроде бы мелочь, но нам теперь не стыдно перед гостями.

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Из Каменно-Верховки – в Государственную Думу

Отдельно хотим рассказать, как наши старшеклассники ездили в Москву, в гости к нашему депутату Гаврилову. Сергей Анатольевич поддержал идею поездки каменноверховских детей в столицу. Поддержал и проконтролировал все, вплоть до мелочей: от экскурсионного маршрута до питания.

Ребята побывали на Красной площади, в Александровском парке, в Кремле с Царь-пушкой и Царь-колоколом, в ГУМе, в Парке «Зарядье», в Храме Христа Спасителя и даже в Государственной Думе.

После прогулки по Москве школьники пришли на экскурсию в Государственную Думу. Гостей лично встречал депутат Сергей Гаврилов. Он рассказал ребятам о деятельности возглавляемого им Комитета по развитию гражданского общества. Потом группа в сопровождении экскурсовода ознакомилась с историей, структурой, организацией работы парламента и посетила фракции, представленные в Госдуме.

Поездка надолго запомнилась сельским ребятам, которые до этого и в Воронеже бывали редко! Сергей Анатольевич выразил надежду, что эти ребята окончат техникумы и ВУЗы, получат разные специальности, наработают профессиональный опыт. А потом, возможно, войдут в Государственную Думу совсем в другом качестве: журналистов, референтов, помощников, а то и самих народных избранников.

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Конечно, не все решено в Каменно-Верховке, проблем хватает. У нас еще бывают перебои с подачей электричества, и мы снова обратились к депутату Гаврилову. Его запросы по этому поводу уже направлены руководителю энергоснабжающей организации ПАО «МРСК – Центра» - «Воронежэнерго». Значит, будет решение и этой наболевшей проблемы.

Главное, что у села появилось будущее. Нам есть чем гордиться и в настоящем. Мы даже участвовали в областных конкурсах: «Самое красивое село», «Территория идей», «Лучшая муниципальная практика». Каменноверховцы стали праздновать «День села», причем последний раз артисты выступали на новой уличной сцене.

Жизнь в Каменно-Верховке постепенно меняется к лучшему. В День рождения нашего депутата Государственной Думы Сергея Гаврилова мы хотим поблагодарить его за неравнодушие к проблемам такого маленького села, участие в жизни его обитателей.

Крепкого Вам здоровья, Сергей Анатольевич, семейного благополучия, душевной гармонии и новых побед!

Павел Владимирович Карчагин, депутат

Каменно - Верховского сельского поселения;

Сергей Николаевич Бащев, житель;

Галина Михайловна Быкова, директор клуба;

Ирина Александровна Барсегян, начальник почты

и другие каменноверховцы