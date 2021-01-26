Десятки воронежских контрразведчиков погибли, защищая Ленинград

Книга памяти погибших военных контрразведчиков и разведчиков фронтов Северо-Западного направления в годы Великой Отечественной войны

Работа контрразведчика опасна, секретна, ответственна, но при этом порой еще и неблагодарна. Родственники сотрудников органов НКВД до недавнего времени стыдились своих погибших на фронте отцов и дедов.

- В 1993 году выходило несколько книг памяти, в которых перечислялись имена героев, погибших в боях Великой Отечественной войны, - рассказал нам Виктор Шамаев, кандидат исторических наук, профессор кафедры Военного учебного центра при ВГУ. – Но в этих списках стыдливо умалчивалось о принадлежности погибших к НКВД. В 90-е чекисты считались чуть ли не врагами народа.

Чтобы восстановить историческую справедливость, Виктор Шамаев сделал выборку из Книги памяти погибших военных контрразведчиков и разведчиков фронтов Северо-Западного направления воронежских сотрудников госбезопасности. К годовщинам снятия блокады Ленинграда (27 января 1944 года) и образования УФСБ по Воронежской области «Комсомолка» публикует списки погибших чекистов - уроженцев Воронежской области с указанием места их захоронения.

СПИСКИ ГЕРОЕВ

1. Андрющенко Кузьма Леонтьевич 1917 г.р. ур. С. Н.Марковка Кантемировского р-на Воронежской обл. Ст. лейтенант. Ст. Оперуполномоченный ОКР «Смерш» 98-й с.д.. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Ленинграда». Убит в бою 18.03.44. Похоронен в д. Красненко Нарвского р-на Эстония.

2. Белозерцев Филипп Алексеевич 1905 г.р. ур. Пригорского с/с Воронежской обл. Ст. лейтенант. Оперуполномоченный ОО НКВД 60-й РАБ. Убит в бою16.06.42. Похоронен в р-не Мясной Бор Новогородской обл.

3. Белокопытов Петр Васильевич 1909 г.р., ур.г. Воронежа. Ст. политрук. Оперуполномоченный ОО НКВД 29-й армии. Убит на фронте 5.10.41. Похоронен в г. Белый Калининской обл.

4. Богомолов Иван Семенович 1891 г.р. ур с. Чигорак Борисоглебского з-на Воронежской обл. Лейтенант. Оперуполномоченный ОО НКВД 4-й гв. С.д. Погиб на фронте 28.05.42. Похоронен в г. Боровичи Новгородской обл.

5. Гетманов Федр Николаевич 1910 г.р. ур. С. Кресты Шадриского р-на Воронежской обл. Лейтенант. Комендант ОО НКВД 327-й с.д.. Убит в бою 13.06.42. Похоронен в р-не д. Н-Кересть Новогородской обл.

6. Дронов Семен Николаевич 1920 г.р., ур. С. Ст. Ведуга Воронежской обл. Лейтенант. Оперуполномоченный ОКР «Смерш» 382-й с.д. с.д.. Награжден орденом Красной Звезды. Умер от ран, полученных в бою 09.03.44. Похоронен в д. Кейкино Кингисеппского р-на, Ленинградской обл.

7. Костриков Архип Владимирович 1913 г.р. ур. С. Старая Тишанка Чигольского р-на Воронежской обл. Политрук. Оперуполномоченный ОО НКВД 327-й с.д.. Убит в бою 12.01.43. Похоронен в пос. Синявино-1 кировского р-на Ленинградской обл.

8. Макаршин Анатолий Иванович 1911 г.р. ур. Воронежской обл. Рядовой, шофер ОО НКВД. Погиб на фронте 4.12.41. Похоронен в г. Кандалакша Мурманской обл.

9. Мухортов Александр Степанович 1915 г.р. ур. С. Поворино Воронежской обл. Ст. лейтенант. Ст. оперуполномоченный ОО НКВД 259 с.д.. Погиб на фронте 25.06.42. Похоронен в р-не Спасской Полисти Чудовского р-на Новгородской обд.

10. Неровный Иван Прокофьевич 1916 г.р., ур. Д. Неровновка Ольховатского р-на Воронежской обл. Капитан Ст. оперуполномоченный ОКР «Смерш» 207-й с.д.. Убит в бою 21.06.44. Похоронен восточнее озера Орлея Пустошкинского р-на Псковской обл.

11. Никулин Николай Васильевич 1904 г.р. ур. Г. Воронежа. Батальонный комиссар. Начальник ОО НКВД 24 т.д. Погиб на фронте 12.09.41. Похоронен в р-не г. Луга Ленинградской обл.

12. Овчинников Андрей Иванович 1914 г.р. ур. С. Н. Мамон Верхне-Мамонского р-на Воронежской обл. Ст. лейтенант. Оперуполномоченный ОО НКВД 13-й инж бр.. Убит в бою 5.03.43. Похоронен в д. Мал Заход Демянского р-на Новгородской обл.

13. Орлов Константин Федорович 1921 г.р., ур. С. В. Гурово Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. Мл. политрук. Оперуполномоченный ОО НКВД 268-й с.д.. Убит в бою 12.01.43. Похоронен в г. Кировске Ленинградской обл.

14. Плотников Михаил Дмитриевич 1915 г.р., ур. С. Масловатка Землянского р-на Воронежской обл. Лейтенант. Оперуполномоченный ОКР «Смерш» 2-й с.д.. Убит в бою 21.01.44. Похоронен в д. Осия Новогородской обл.

15. Попов Иван Павлович 1918 г.р. ур. Д. Ст.Тишанка Чигольского р-на Воронежской обл. Капитан. Следователь ОО НКВД 7-й армии. Погиб на фронте 1.09.41. Похоронен в р-не п. Пряжа, Карелия.

16. Попов Петр Семёнович 1905 г.р., ур с. Ник. Чемлык Талицкого р-на Воронежской обл. Лейтенант. Оперуполномоченный ОО РКВД 10-го с.к. Погиб на фронте 6.09.41. Похоронен в р-не г. Таллина

17. Рязанцев Василий Никандрович 1912 г.р. ур. С. Хлебное Рождественско-Хавского р-на Воронежской обл. Майор. Начальник ОО НКВД 33-й с.бр.РАБ. Убит в бою 28.09.42. Похоронен в р-не Гайтолово Кировского р-на, Ленинградской обл.

18. Сальников Александр Владимирович 1921 г.р. ур. С. Н.Макарово Полянского р-на Воронежской обл. Оперуполномоченный ОКР «Смерш» 109-й с.д.. Убит в бою 25.11.43. Похоронен в р-не Лигово Ленинград

19. Синявский Петр Павлович 1916 г.р. ур. С. Бугаевка Кантимироского р-на Воронежской обл. Лейтенант. Шифровальщик ОО НКВД 2-й уд. Армии. Погиб на фронте 26.06.42. Похоронен в р-не Мясного Бора Новогородской обл.

20. Ситников Александр Иванович 1911 г.р. ур. С. Борки Водопьяновского р-на Воронежской обл. Ст. лейтенант. Шифровальщик ОО НКВД 34-й армии. Погиб на фронте 28.09.41. Похоронен в д. Ямник Демянского р-на, Новогородской обл.

21. Торшин Степан Емельянович 1910 г.р. ур. С. Карамышево Дрязгинского р-на Воронежской обл. Ст. лейтенант. Оперуполномоченный ОО НКВД 259-й с.д. Погиб на фронте 25.06.42. Похоронен в р-не Мясного Бора Новгородской обл.

22. Трубицын Дмитрий Михайлович 1916 г.р. ур. С. Красовка Карачанского р- на Воронежской обл. Мл. политрук Оперуполномоченный ОО НКВД 90-й с.д. Погиб на фронте 28.06.41. Похоронен в Литве

23. Хализов Владимир Александрович 1915 г.р., ур. Г. Воронежа. Лейтенант. Оперуполномоченный ОО НКВД 310-й с.д. Похоронен в р-не пос. Пчева Киришского р-на, Ленинградской обл.

24. Шатилов Николай Иванович 1912 г.р., ур. Г. Борисоглебска Воронежской обл. Капитан. Оперуполномоченный ОО НКВД 57-й и.а.д.. Убит в бою 5.07.41. Похоронен в р-не г. Великие Луки Псковской обл.

25. Яцких Федор Петрович 1912 г.р. ур. С. Чертовицы Рамонского р-на Воронежской обл. Политрук. Оперуполномоченный ОО НКВД 168-й с.д.. Погиб на фронте 6.11.41. Похоронен в р-не г. Колпина Ленинградской обл.

Списки взяты из издания "Книга Памяти. Подвиг ваш бессмертен" составители А.А.Богданов, А.А.Муратов, И.Я.Леонов. 1996 г.