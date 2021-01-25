Воронежцы опасаются за свою жизнь в двухэтажном доме с гнилыми перекрытиями

Кадр из видео из сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Жильцы двухэтажного дома №26 по улице Батуринской показали на видео, как выглядят перекрытия в их доме. Сгнившие балки обнажились после обрушения штукатурки в квартире на первом этаже, где сейчас никто не проживает. Помещение заброшено, в нем треснули стены и давно отключены все коммуникации. При этом на втором этаже расположены несколько жилых квартир, люди рискуют рухнуть вниз.

Сопровождая видеозапись, размещенную в группе "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте", автор сообщает, что никто из коммунальных и аварийных служб спасать жильцов не торопится. Максимум, что делают – отключают поступательно коммуникации. Например, накануне отрезали аварийную канализацию.

ПО ПЕРВОЙ СТРОКЕ СОБИРАЮТ МЕНЬШЕ 4 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

«Комсомолка» выяснила, кто обязан следить за состоянием перекрытий, ремонтировать несущие конструкции, и что в этой непростой ситуации предпринять жильцам.

26-ой дом – малоквартирный, в нем всего 11 жилых помещений. При этом возраст постройки солидный – 103 года (1917). Не удивительно, что за это время деревянные перекрытия пришли в аварийное состояние.

Как пояснили в УК Центрального района, которая обслуживает дом, согласно Жилищному кодексу содержание и текущий ремонт проводит УК, исходя из средств, поступающих по первой строке квитанции. Но в доме №26 по первой строке с 11 квартир собирают лишь 3942 рубля в месяц.

Согласно тому же Жилищному кодексу собственники обязаны содержать свои квартиры «в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями».

УК ОБ АВАРИЙНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯХ НЕ ЗНАЕТ

- В данном случае мы также видим нарушение со стороны собственника первого этажа, - прокомментировали в УК Центрального района. - Соседи вправе подать на него в суд и понудить привести помещение в надлежащее состояние.

Впрочем, незаконна и сама съемка в пусть и заброшенном помещении без согласия собственника.

- Поскольку собственник данного помещения не обращался в УК с просьбой обследовать помещение, у нас не было данных о нарушении в содержании помещения с его стороны, - добавляют коммунальщики. - В данной ситуации, УК запланировала проведение экспертизы. После вынесения заключения специализированной организацией, станет понятно: обращаться ли собственникам МКД в администрацию города с просьбой признать дом аварийным, подлежащим расселению и сносу, либо возможно проведение капитального ремонта – укрепления конструктивных элементов здания.

ДОБАВИТЬ РЕМОНТ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ КАПРЕМОНТА ИЛИ СНЕСТИ ДОМ?

Если жильцы аварийного дома хотят улучшений, то им необходимо брать инициативу в свои руки: провести общее собрание и выступить с инициативой о включении в перечень работ капитального ремонта укрепление несущих конструкций. Пока этого пункта в планах Фонда капремонта нет.

Согласно краткосрочной программе ФКР, на 2020-2022 годы в двухэтажке намечены ремонт системы водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, электроснабжения, ремонт крыши и фундамента. А на 2023-2025 годы - ремонт фасада здания.