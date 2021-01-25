Воронежцы отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков

Первые лица области и города во главе с губернатором Александром Гусевым почтили память погибших воронежцев. Фото пресс-службы Правительства Воронежской области

25 января – это важнейшая дата в истории Воронежа и Воронежской области. Именно в этот день в 1943 году произошло знаковое событие. Тогда войска 60-й армии под командованием генерала Ивана Черняховского в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции окончательно выбили немецко-фашистских захватчиков из нашего города.

212 дней продолжались кровопролитные сражения. Свидетельством того, что они закончились, стало водруженное на балконе гостиницы «Воронеж» Красное знамя – символ освобождения областного центра. Несмотря на то, что город был сильно разрушен, жители стали возвращаться в дома. А дата 25 января стала вторым днем рождения Воронежа.

Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер возложила цветы у мемориала «Чижовский плацдарм»

Сегодня, в 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков на мемориальных комплексах, братских могилах и у памятников прошли торжественные мероприятия. В церемониях возложения венков и цветов приняли участие представители исполнительной и законодательной власти области и города, силовых структур, трудовых коллективов, общественных, молодежных и ветеранских организаций, духовенства и многие другие.

Доброй традицией для представителей Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стало посещение в этот памятный день мемориального комплекса «Чижовский плацдарм». В 1942-43 годах здесь шли ожесточенные бои за фактически разделенный линией фронта город. В церемонии возложения также приняла участие Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Наталия Цайтлер.

Сотрудники банка почтили память павших минутой молчания

– Воронеж – это город с которым я познакомилась чуть больше месяца назад и чем больше я его узнаю, тем с большим уважением к нему отношусь. Это земля подвигов, земля героев! И сегодняшний день тому яркое подтверждение! – сказала Наталия Владимировна в ходе торжественной церемонии. – Всем ветеранам хочется выразить глубокую благодарность, пожелать крепкого здоровья и долгих-долгих лет жизни! А представителям молодого поколения - веры в себя, веры в то, что мы действительно достойны славы поколения победителей.

Наталия Цайтлер и сотрудники банка возложили цветы к мемориалу, почтив память павших минутой молчания.

На мемориальном комплексе в этот день также прошла траурная панихида, которую провели священнослужители Воронежской митрополии. Оркестр исполнил гимн Российской Федерации, а почетный караул прошел торжественным маршем.

Евгения Фролова