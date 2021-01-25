С Днем освобождения Воронежа горожан поздравил Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов

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Накануне Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских захватчиков в городских дворах прозвучали задорные песни советского времени. Праздничный концерт для ветеранов, детей войны, тружеников тыла, всех горожан подарили воронежцам депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов и лидер воронежских комсомольцев Александр Шабунин.

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Сидит Гитлер на печи, в лапти обувается

«Жители Воронежа, районов области, всей советской страны перетерпели огромные страдания во время Великой Отечественной войны. Погибли миллионы бойцов Красной Армии, мирные люди – старики, женщины. Осиротели дети. Мы помним об этой драме и делаем все, чтобы она не повторилась никогда», - сказал Сергей Гаврилов, поздравляя воронежцев с праздником.

Любимые миллионами «Катюша», «Смуглянка», «Первым делом самолеты», фронтовые частушки и другие советские песни прозвучали в исполнении фронтовой артистической бригады «Солдаты Победы». Ветераны и «дети войны» вышли на улицы, чтобы послушать концерт. А кто выйти не смог из-за слабого здоровья, подпевал из окон и балконов задорным частушкам:

Сидит Гитлер на печи

В лапти обувается

От воронежской «Катюши»

Драпать собирается

…Общественная организация «Дети войны» Коминтерновского района объединяет больше 9000 человек. Ее председатель 82-летняя Надежда Александрова вспоминает советское время как лучшее в жизни, несмотря на драматизм военных лет, трудности восстановления экономики, выпавшие на детство.

У учительницы русского и немецкого языков Надежды Александровой 46 лет педагогического стажа, тысячи благодарных учеников, которых она учила любить не только великую русскую литературу, но и Родину.

Фашистскую оккупацию Кантемировки, где она жила в то время, председатель организации «Дети войны» вспоминает с содроганием. Хоть и была совсем крохой, но помнит, что маму с тремя маленькими детьми немцы выселили в сарай, а сами заняли их дом. Другие семьи жили в землянках, погребах – кто где.

«Нормальная жизнь настала, когда наши солдаты прогнали фашистов. А 1 сентября 1946 года вернулся с фронта отец. Мы выучились, выросли, получили профессии, всю жизнь работали, о нас заботилась советская власть… Спасибо, что не забываете нас, за такие прекрасные песни, которые тронули душу до глубины», - сказала Надежда Владимировна.

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КПРФ против повышения пенсионного возраста

Забота о детях войны, ветеранах и пенсионерах – важнейший смысл деятельности КПРФ. Именно фракция КПРФ в Государственной Думе голосовала против повышения пенсионного возраста – «людоедского закона», по меткому выражению лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

«Мы, поколение детей войны, знаем цену потерям! И обязаны уберечь страну от новых утрат. Вашим трудом и талантом, дорогие братья и сестры, создавались мощь и богатство Родины – все, что питает и поддерживает ее и сегодня», - напоминает Геннадий Зюганов.

Встречи молодежи с представителями старшего поколения стали традицией воронежских комсомольцев.

«От имени наших комсомольцев хочу поздравить жителей Воронежа с Днем освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Примите большие слова благодарности за ваш труд, вашу героическую жизнь, на которую и сегодня мы ровняемся», - говорит лидер воронежских комсомольцев Александр Шабунин.

Живое общение с теми, кто помнит войну, кто отстраивал Советскую страну, для молодых бесценно. А для ветеранов это напоминание, что их помнят, их любят, они нужны. Особенно важны такие акции во время пандемии, вынужденной изоляции людей старшего возраста.

У воронежцев свой особый характер. Вспомним, что за все время оккупации части Воронежа ни один его житель не пошел к немцам записываться в полицаи.

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«Довоенная мощь и красота нашего города была восстановлена всего за 15 лет, а не за пол-века, как предрекали, удирая, фашисты, - напомнил Сергей Гаврилов. – Оборонная, авиационная, космическая отрасли Советского Союза после войны совершили прорыв, каких не знали в мире. Это сделали люди, которые бесконечно любили Родину. Люди, для которых чувство локтя, товарищество были нормой жизни. И в этом большой урок для нас, потомков».