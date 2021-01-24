Воронежцев на оккупированных территориях морили голодом, травили собаками и отправляли на строительство «Дороги на крови»

Фото из архива УФСБ по Воронежской области

25 января воронежцы отмечают годовщину освобождения города от немецко-фашистской оккупации. Бои на территории нашей области проходили в 1942 – 1943 году. Они рассматривались агрессорами как подготовка к Острогожско-Россошанской, Воронежско-Касторненской и Воронежско-Харьковской операциям. В этот период значительная часть территории области – 29 из 83 районов - оказалась в оккупации. На захваченных землях, по оценкам историков, оказалось около миллиона человек из 3,5 миллионного населения Воронежской области накануне войны.

РЕЖИМ НАСИЛИЯ И ТЕРРОРА

Несмотря на, казалось бы, основательную изученность истории оккупации области, тема эта по-прежнему вызывает большой интерес у исследователей. Один из них – Виктор Менжулин, аспирант ВГПУ. В основу его исследования легли архивные данные регионального УФСБ и исторические очерки.

- В оккупации оказались преимущественно женщины, старики и подростки, - рассказал Виктор Алексеевич. - Несмотря на первоначально декларируемые в листовках якобы политические цели – «германская армия ведет борьбу исключительно против большевизма», – по отношению к местному населению и пленным красноармейцам захватчики установили режим насилия и террора. За полгода жертвами оккупационного режима стали почти 200 тысяч человек.

Фото из архива УФСБ по Воронежской области

Для управления населением и установления своих порядков оккупанты на подконтрольной территории создавали новые органы власти – городские и районные управы, магистраты. В городах главенствовали бургомистры, в сельской местности – старосты, которых выбирали из людей «знакомых и пользующихся наибольшим доверием» у населения. В их задачи входил учет и регистрация жителей. Причем гражданская администрация играла лишь вспомогательную роль.

Главное же значение имели военные комендатуры, которые регулировали течение всей жизни на оккупированной территории.

- Так, осенью 1942 года Россошанская районная военная комендатура ввела комендантский час с 5 утра до 5 вечера, - говорит Менжулин. - За появление на улице в неустановленное время полагался штраф в размере 150 руб. От местных жителей также требовали в темное время затемнять окна для маскировки от самолетов.

КОЛЛАБОРАЦИОНИСТСКИЕ ИЗДАНИЯ

Городская полиция контролировала исполнение установленных правил и взимала штрафы. Служившие в ней местные жители давали подписку о добровольности поступления, обязательство беспрекословно выполнять приказы по службе и не разглашать служебные секреты.

- Штат полицейских учреждений насчитывал полтора десятка должностей, которые хорошо оплачивались, - продолжает наш собеседник. - К примеру, оклад начальника Россошанской вспомогательной полиции составлял 688 рублей в месяц, его заместителя - 480, следователя - 420, машинистки - 150 рублей. С зарплаты каждого сотрудника вычитался подоходный налог в размере 10 %.

Для агитации местного населения на оккупированных территориях выпускались несколько коллаборационистских периодических изданий: «Острогожский листок», «Россошанский вестник», «Новая жизнь» и другие, которые распространялись по подписке и через розничную торговлю. Цена экземпляра колебалась от 50 копеек до 3 рублей

Большинство немецких оккупационных газет придерживались тезиса о превентивности войны Германии против СССР, обвиняя в развязывании войны Советский Союз. В них публиковались официальные сведения германских властей, информация о положении на фронте, а также очерки о построении «новой жизни». Коллаборационистские газета активно использовали антисемитскую тематику вперемежку с религиозной риторикой.

Однако содержание этих газет резко контрастировало с реальностью, зверствами оккупантов и положением на фронтах. Поэтому должного влияния на местное население не оказывали. А идеология германского национал-социализма и его политическая практика не стали для большинства советских людей, оказавшихся на временно оккупированной территории, привлекательной альтернативой сталинскому режиму.

Фото из архива УФСБ по Воронежской области

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ЗВЕРСТВ

После освобождения территорий районов со слов очевидцев составлялись по горячим следам акты о преступлениях оккупантов. Так, с января по февраль 1943 года было составлено 300 актов о зверствах.

- Жестокости захватчиков не было предела, - отмечает Менжулин. - Карали по подозрению за участие в партизанском движении, за несвоевременный выход на работу, за хождение по улице в неположенное время, а одну из жительниц, показавшую мадьяру кукиш в ответ на бравое им заявление о захвате Сталинграда, расстреляли на месте.

На оккупированной территории создавались концлагеря, где в нечеловеческих условиях работали мирные жители и пленные красноармейцы. Жители Кантемировского района вспоминают, что «каждое утро и вечер в поле трещали немецкие автоматы и раздавались стоны советских граждан». За помощь умирающим пленным местных жителей травили собаками.

Жителей области отправляли на принудительные работы, при этом, не обеспечивая их ни одеждой, ни обувью, ни едой. Молодая учительница Раиса Тищенко из Богучара вспоминала, как она по 12 часов в сутки рыла 1,5 метровые траншеи, очищала дороги и улицы города от кирпичей. Обращение немцев к работающим отличалось жестокостью и сопровождалось избиениями, насилием и расстрелами.

«БЕРЛИНКА»

Летом 1942 года в Острогожском районе началось строительство 35-километрового участка железной дороги. С его помощью немецкое командование рассчитывало соединить Харьковскую магистраль с линией Ростовских железных дорог в обход крупной узловой станции Лиски, прочно удерживаемой советскими войсками. Новый отрезок Острогожск – Евдаково позволил бы наладить нормальное снабжение частей вермахта в Сталинграде и на Кавказском направлении.

- Строительство «Берлинки» или «Дороги на крови» осуществлялось силами военнопленных из размещённых поблизости концентрационных лагерей. Продолжавшаяся до января 1943 года стройка унесла жизни сотен и тысяч невинных людей, - рассказывает Виктор Алексеевич. – После завершения войны недостроенную ветку разобрали.

Шестимесячная оккупация западных и южных районов Воронежской области нанесла огромный материальный ущерб населению, хозяйству и культуре региона, который по некоторым оценкам превышал 15 млрд рублей.

- Невосполнимы демографические потери, - добавляет Менжулин. - Коллаборационизм воронежцев не получил сколь-нибудь широкого распространения. Активно сотрудничавших с врагом граждан было абсолютное меньшинство. Стойкость, мужество, подлинный патриотизм воронежцев сыграл большую роль в этот тяжелейший период, и позволил внести существенный вклад в Великую Победу.