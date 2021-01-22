Василий Песков вошел в ТОП-1000 культурных брендов России

Музей Василия Пескова, фото Максима Горохова Фото: из архива «КП»

Журналист «Комсомольской правды», натуралист, публицист, фотокорреспондент и наш земляк Василий Песков в рамках проекта Живоенаследие.рф вошел в общенациональный рейтинг ТОП-1000 культурных брендов.

Василий Михайлович родился в 1930 году в селе Орлово Новоусманского района Воронежской области. Земляки журналиста бережно собирают и хранят все, что связано с ним. И активно знакомят с наследием Пескова всех желающих.

Имя Пескова носит Воронежский биосферный заповедник, где с 2013 года существует единственный музей Василия Михайловича. Недавно постоянно растущая экспозиция переехала в новое, более просторное помещение. По словам создателя и хранительницы музея Наталии Хлызовой, в нем сейчас около 5 тысяч экспонатов, большинство из которых - подлинники. Здесь есть интерактивные и мультимедиа элементы, аудиозаписи с голосом Василия Михайловича и многое другое.

Памятник Пескову в Воронежском заповеднике, фото Максима Горохова Фото: из архива «КП»

А 25 декабря 2020 года на Центральной усадьбе заповедника открыли бронзовый памятник журналисту в исполнении известного скульптора Александра Козинина. Бюст его авторства недавно установлен и в родном селе Орлово, в сквере, который также носит имя Пескова.

На фасаде бывшей воронежской школы киномехаников, где в 1946 – 1947 годах учился Василий Михайлович, в 2017 году появилась мемориальная доска. В 2016 году в Центральном районе Воронежа именем Пескова названа улица. Его имя также носят Тресвятская школа, где постигал первые науки будущий мэтр, и воронежская библиотека.

Василий Песков уже давно признан выдающейся персоной на родине, а теперь – и на всероссийском уровне.