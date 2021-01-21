Абоненты могут выпускать цифровые карты в «Tele2 платеж»

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Впервые на российском рынке операторское приложение совместило возможность эмиссии и токенизации цифровых карт. Технология позволяет быстро получить цифровую карту Mastercard и оплачивать покупки со смартфона через NFC, а уникальный цифровой номер обеспечивает безопасность транзакций. Держатели карт могут принять участие в акции Tele2 и Mastercard и выиграть сертификат на поездку номиналом 150 тыс. рублей.

Tele2 развивает приложение «Tele2 платеж» и запускает новый платежный функционал, разработанный с компанией Cardsmobile на базе технологии токенизации Mastercard. Среди преимуществ цифровой карты – бесплатное обслуживание и пополнение с других карт на сумму от 1000 рублей, кешбэк до 40% на оплату товаров определенных категорий, приветственный бонус 500 рублей и возможности бесплатных переводов (до 15 тыс. рублей).

Обновленный «Tele2 платеж» с интегрированным кошельком позволяет моментально получить цифровую карту от TalkBank и использовать ее для бесконтактных платежей, покупок в интернете и магазинах. Главное отличие платежного инструмента Tele2 от других широко распространенных электронных кошельков – это возможность одновременной цифровой эмиссии с токенизацией.

Токенизация позволяет заменить банковский номер на уникальный цифровой и тем самым обеспечить безопасность транзакций. Технология работает на Android-смартфонах с поддержкой технологии NFC, подключена к платформе токенизации и сертифицирована Mastercard. В дальнейшем цифровая эмиссия также будет доступна и пользователям смартфонов на базе iOS.

Для продвижения цифровых карт Tele2 совместно с Mastercard проводят акцию. В ней могут принять участие все абоненты Tele2, которые воспользовались новой цифровой картой Mastercard для бесконтактной оплаты покупок и услуг на сумму от 20 рублей. Генератор случайных чисел выберет победителей: они получат сертификаты Ozon на 1000 рулей или главный приз – сертификат на поездку номиналом 150 тыс. рублей. Акция действует до 31 января 2021 года. Подробности по ссылке.

Чтобы получить цифровую карту, клиенту необходимо скачать приложение «Tele2 платеж» в Google Play и заказать выпуск цифровой карты. После этого потребуется заполнить короткую анкету и сгенерировать кодовое слово. В приложении появится новая цифровая карта банка-партнера Tele2. После нажатия кнопки «токенизировать» карта готова к использованию. В качестве эмитента цифровой токенизированной карты в проекте участвует РФИ Банк. Интеграцию с «Tele2 платеж» и SDK Cardsmobile обеспечивает TalkBank.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«В эпоху ускоренной цифровизации можно ожидать, что уже в скором времени пластиковую карту вытеснит цифровая. Наша карта дает доступ ко всем возможностям привычной банковской и позволяет делать покупки офлайн и онлайн, оплачивать коммунальные услуги, делать платежи по кредиту. Однако в отличие от пластиковой карты, клиент может выпустить ее здесь и сейчас со своего устройства. За цифровой картой не надо идти в банк или ждать доставку, ее сложно забыть или потерять, она всегда под рукой, ведь современный пользователь редко расстается со своим смартфоном. Наше цифровое решение максимально облегчает клиенту «вход» для использования финансовых сервисов. Кроме того, владельцы карты получат привилегии: приветственные бонусы, бесплатное обслуживание и кешбэк до 40%».

Михаил Попов, основатель TalkBank:

«"Tele2 платеж" – очень инновационный финтех-проект, который объединил в себе технологии удаленной идентификации клиента, NFC-платежей, токенизации карт и искусственного интеллекта, который все это поддерживает и обслуживает. Проект объединил много компаний, которые привнесли свои технологии. Я уверен, что он будет востребован клиентами Tele2, которых более 44 миллионов и которые уже буквально не могут жить без своего смартфона. Теперь они могут в один клик стать клиентом банка в своем телефоне без похода в отделения и ожидания карт, расплачиваться в онлайне и офлайне, переводить деньги друзьям и даже снимать наличные в банкомате, используя только свой смартфон благодаря тем технологиям, которые мы реализовали».

Антон Шигапов, вице-президент по развитию цифровых платежей Mastercard в России:

«Мы рады, что совместно с партнерами и Tele2 запускаем первое в России операторское платежное мобильное приложение с возможностями цифровой эмиссии карт и доступной прямо в нем моментальной токенизацией. Созданное с применением технологий Mastercard, это решение отвечает современным вызовам, которые требуют быстрых, простых и безопасных инструментов для совершения платежей, и поддерживает усиливающийся тренд перехода на полностью цифровые сервисы. Мы в Mastercard постоянно работаем над тем, чтобы россияне могли пользоваться лучшими платежными инновациями и у них был выбор наиболее подходящего им способа оплаты покупок, услуг, проезда на транспорте и в любых других ситуациях».

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