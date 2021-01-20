СберБанк запустит удаленную идентификацию с помощью Единой биометрической системы

К концу 2021 года в связи с новым законодательством СберБанк планирует запустить услугу удаленной идентификации с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбера Елена Левина.

- Физическое лицо, у которого есть подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и биометрия ЕБС, сможет стать клиентом Сбера без посещения офиса банка. Опция будет доступна на сайте sberbank.ru или в приложении СберБанк Онлайн - для этого нужно авторизоваться с помощью логина и пароля Госуслуг и далее пройти аутентификацию с помощью ЕБС. Далее клиент сможет воспользоваться рядом продуктов и сервисов Сбера, - отмечает Елена Левина.

Напомним, с 30 июня 2018 года в России начала работать Единая биометрическая система, которая является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, позволяющей гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Идентификация пользователя в ЕБС происходит, как правило, по двум параметрам - голосу и лицу.