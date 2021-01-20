Будни воронежских чекистов: хищение золота на «Электронике» и стрельба в гостинице «Бристоль»

Банковский отряд, фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Воронежской области

21 января исполняется 100 лет со дня образования экономического управления ВЧК, предшественника ФСБ. В стране, терзаемой войной, междоусобицей, разрухой и голодом, остро ощущалась необходимость организации, которая бы решала вопросы экономической безопасности молодого государства, боролась со спекуляцией и саботажем. В новое экономическое управление вошли пять вспомогательных подразделений, 15 спецподразделений, библиотека и редакция журнала. Его штат состоял из 127 человек.

В Воронеже образованию губернского ЧК предшествовали контрреволюционные выступления в 1918 году. После этих беспорядков в области создали чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступностью. В ее состав вошли пять человек. Первым председателем ГубЧК избрали Никиту Петровича Павлуновского, комиссара Воронежского банка.

Об истории воронежского ЧК и буднях чекистов в советский период «Комсомолке» рассказал Виктор Шамаев, профессор кафедры Военного учебного центра при ВГУ, кандидат исторических наук.

Никита Павлуновский, фото пресс-службы УФСБ по Воронежской области

СЮЖЕТ ДЛЯ ДЕТЕКТИВА

Одним из самых громких дел Воронежского управления в 80-е годы прошлого столетия стало массовое хищение золота на заводе полупроводниковых приборов «Электроника». Эти события даже легли в основу детектива Валерия Барабашова «Золотая паутина».

- По технологии производства для изготовления микросхем на предприятии использовалась золотая лента, которую после работы необходимо было сдавать в утиль, - рассказал Виктор Шамаев. - Группа работников завода решила извлечь из этой операции выгоду. Сделали они это очень просто: вместо золотой ленты стали сдавать в утиль алюминиевый и медный лом. В итоге дело приобрело столь широкий размах, что завод ухитрился стать передовиком соцсоревнования по сдаче драгоценного металла.

Однако во время одной из проверок на предприятии хищение вскрылось. По делу арестовали 14 человек, двоих из них позднее расстреляли за убийство: они пытались избавиться от подельника, надумавшего явиться с повинной.

А поставщиком золотосодержащих изделий оказалась... простая кладовщица завода.

ЗАБИТЫЕ СКЛАДЫ И ПУСТЫЕ ПРИЛАВКИ

В 90-е годы в управлении КГБ по Воронежской области создали оперативные группы для контроля доставки и распределения продовольственных и промышленных товаров, борьбой с действиями, направленными на дестабилизацию социально-экономической ситуации. Так, в условиях дефицита чекисты обнаружили на складах «Воронежрыба» 76 тысяч условных банок консервов и 700 килограммов икры. На Эртильском хозяйственном складе нашлись два вагона стирального порошка, которого давно не видели в торговой сети, да еще и множество импортных вещей, с 1986 года припрятанных на складе. А в яме рядом с Нижнедевицким мясокомбинатом оказались 1707 килограммов мороженого мяса в брикетах и целые бараньи туши.

На железной дороге подолгу стояли составы с такими необходимыми в регионе товарами: консервами, сахаром, чаем, зерном, табачными изделиями, холодильниками и многим другим. Причем разгрузку вагонов задерживали сами получатели – базы и перерабатывающие предприятия.

фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Воронежской области

ГРУЗЫ ПРОПАДАЛИ В ПУТИ

Серьезной проблемой в 90-е стало хищение на транспорте. Контейнеры с грузами в пути вскрывали и разворовывали. Например, только в декабре 1990 года на отделениях ЮВЖД растащили товаров на 210 тысяч рублей.

В колхозах Воронежской области в это время также процветали недостача и воровство.

На карандаше у воронежских чекистов были и кооперативы, занимающиеся перепродажей, а проще говоря, спекуляцией различных товаров.

- По стране в полный рост шагали «лихие 90-е». Тогда, в начале девяностых, опыта работы по организованным преступным группам у органов госбезопасности было немного - только-только образовались соответствующие подразделения в Центре и на местах, определились функции, появилась направленность на приобретение перспективных агентурных позиций, - говорит Виктор Шамаев.

ОХОТА ЗА ЛЕГКИМИ МИЛЛИОНАМИ

Конечно, многие дела того времени и сейчас хранятся под грифом «секретно». Но часть документов обнародовали.

22 ноября 1994 года в офис фонда соцзащиты «Надежда», расположенного на третьем этаже гостиницы «Бристоль», среди бела дня, при скоплении народа ворвались преступники. Их целью были 20 миллионов фонда.

- Произведя выстрел из пистолета вверх, налетчики уложили всех присутствовавших на пол, - рассказал Виктор Шамаев. - По оперативным данным, эти же бандиты совершили вооруженное ограбление финансовой компании «Интербизнес» в сентябре того же года, когда одна из служащих компании была тяжело ранена, а добычей преступников стали 17 миллионов рублей. Дальше были погоня на автомобилях и стрельба. В ходе операции один из нападавших был ранен, а машина прострелена.

У задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы и похищенные деньги. К операции спецслужбы готовились тщательно, поэтому уйти у преступников шансов не было.

УХИЩРЕНИЯ КОНТРАБАНДИСТОВ

- В начале 90-х годов, в более четверти дел Воронежского Управления госбезопасности фигурировала контрабанда, - говорит Шамаев. - То несколько тонн меди везут по поддельным документам якобы в Смоленск, то оформят партию металла как идущую через Литву в российский город Калининград (куда, естественно, металл не прибывает), то спрячут кобальт в дополнительный бензобак грузовика, то в подрамнике оборудуют тайник, то сделают из листового никеля настил да покрасят в цвет кузова. Приходилось оперработникам разгружать ящики со стеклотарой и шлакоблоки, под которыми пряталась медь, извлекать олово из топочных отсеков поезда «Воронеж-Рига», изымать золотосодержащие детали на миллионы рублей у авиапассажиров-кавказцев и многое другое.