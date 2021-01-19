Для крещенских купаний в 2021-м в регионе оборудовали 110 купелей, хотя годом ранее их было в два раза больше. В Воронеже сохранили девять традиционных купелей. Во всех местах дежурили сотрудники полиции, спасатели и медики. Для горожан организовали пункты обогрева, туалеты и палатки с горячем чаем и едой. Больше всего желающих искупаться собралось на Адмиралтейской площади.- Вода отличная, теплая, мне понравилось, - говорят многие на выходе из купели.После чего стараются побыстрее зайти в пункт обогрева. Это и понятно, температура воды около четырех градусов выше нуля, а на улице почти -20.- Уже в 12-й раз окунаюсь! Ни коронавируса, ни холода не боюсь. Мне кажется, что от купания нельзя заболеть. Как-то даже окунался с температурой, на следующий день болезнь прошла, - делится горожанин Роман.Поначалу у купели было совсем мало людей, но после полуночи народ стал подтягиваться. Были и пожилые, и совсем молодые. Так, искупаться в освященной проруби пришел отец с тремя маленькими детьми. Правда, в воду зашла только одна дочка, остальные побоялись.В этом году на крещенских купаниях мужчин было гораздо больше, чем женщин. Палатка с представительницами слабого пола долго пустовала.Безопасность во время Крещения обеспечивали 2763 человека и 684 единицы техники. По информации спасателей, все прошло без происшествий.- Сейчас хоть и пандемия, но отменять народную традицию нельзя. Не вырубать купели глупо, потому что население само их сделает. Увеличится число несчастных случаев, - рассказывает руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Сергей Хренов. - После долгих совещаний решили организовать мероприятие, но через все возможные каналы попросить людей не принимать в них участия. Как видим, морозы и призывы сделали свое дело. Людей гораздо меньше, чем в прошлые годы.По данным спасателей на утро 19 января, в крещенских купаниях приняли участие более девяти тысяч жителей Воронежской области. В прошлом году таких было 18 тысяч.