110 купелей оборудуют на Крещение в регионе, девять из которых обустроят в самом Воронеже.Центральный район:- на водохранилище у Адмиралтейской площади;- на водохранилище в районе санатория им. М. Горького.Ленинский район:- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.Советский район:- Малышевские озера (Малышево), у дома 430Д по ул. Октябрьская.Железнодорожный район:- на водохранилище у дома 52 по улице 25 Января;- на реке Усманка у Троицкого храма (Боровое);- на Усманка у дома 1В по улице Пляжная (Боровое).Левобережный район:- на водохранилище за Успенским храмом;- на водохранилище м-н Масловка с. Таврово, переулок Колыбельный.Места для купания начнут работать с 20 часов 18 января. Около них установят освещение, перила для входа в воду, раздевалки, биотуалеты. Пункты обогрева организуют в автобусах рядом с купелями.Однако власти Воронежа, спасатели и региональное ГУ МЧС просят жителей отказаться от традиционных купаний из-за сложной эпидемиологической обстановки.- Купание в проруби на Крещение Господне является народной традицией. Нигде в книгах церковного устава мы не находим указаний для совершения окунаний в прорубь. Православные всего мира стремятся в праздник Богоявления (так еще называется Крещение) присутствовать на храмовых богослужениях, помолиться, приобщиться Святых Христовых Таин. В нынешнее время, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, мы призываем соблюдать масочный режим и социальную дистанцию! - добавляет иерей Евгений Лищенюк.Может повлиять на решение воронежцев и прогноз погоды. По данным синоптиков, в Крещенскую ночь ожидаются сильные морозы до -20...-25 градусов.Тем, кто все-таки решит окунуться в ледяную воду, медики советуют:- откажитесь от алкоголя;- погружайтесь в воду только в специально оборудованных местах;- за 2 часа до купания плотно поешьте. Это повысит устойчивость организма к перепаду температуры;- непосредственно перед заходом в воду разогрейте мышцы. Для этого подойдут приседания, наклоны, махи руками;- к месту купания подходите осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;- для погружения женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам - свободные плавки-шорты;- предварительно убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;- при входе в воду первый раз остановитесь на оптимально комфортной глубины, но не плавайте;- окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;- выходить в вертикальном положении трудно и опасно (можно уйти под лед). Чтобы избежать этого, воспользуйтесь помощью окружающих.- после купания разотрите кожу полотенцем и наденьте сухую одежду;- чтобы организм не переохладился, выпейте чай (лучше всего из ягод, фруктов, трав).Отметим также, что для организации крещенских купаний в Воронеже на некоторых участках перекроют движение. С 16 часов 18 января до 6 утра 19 января закроют проезд на улицах:- Софьи Перовской и Петровской набережной (на участке от улицы Чернышевского до Большой Стрелецкой);- Таранченко (от Карла Маркса до улицы Декабристов);- Декабристов (от Таранченко до улицы Софьи Перовской);- Софьи Перовской (от Большой Стрелецкой до Володарского);- Освобождения Труда (от Сакко и Ванцетти до улицы Крестьянской);- Суворова (от улицы 25 Января до дома №96 по улице Суворова).А с полудня 18 января до шести утра следующего дня запретят парковку на следующих участках:- Фридриха Энгельса (от дома 14в/1 до дома 14в/2);- Софьи Перовской (напротив Адмиралтейской площади в районе дома №20 и от улицы Большая Стрелецкая до улицы Володарского);- 25 Января (от дома №34Б по улице 25 Января до дома №6 по улице Добролюбова);- Большая Стрелецкая (от Петровской набережной до улицы Коперника);- Декабристов;- переулок Ольховый (от Ленинского проспекта, а также в районе домов №№2Б и 9Б в Ольховом переулке).