Авария с участием скорой помощи и иномарки произошла сегодня, 17 января, в 13-40 в Воронеже в Советском районе. Столкновение случилось у дома 21 по улице Депутатская на перекрестке неравнозначных дорог. Пострадал 33-летний мужчина-фельдшер. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.Автомобиль «КИА», за рулем которого находилась 36-летняя женщина, двигался по второстепенной дороге по улице Депутатская со стороны улицы Колисниченко. Известно, что автоледи не уступила дорогу скорой, следовавшей «по главной» к улице Моисеева, и влетела в нее. От удара Газель перевернулась.Скорая помощь в этот момент ехала с вызова. К счастью, в салоне не было пациентов. В результате ДТП за медицинской помощью обратился мужчина, фельдшер скорой помощи. После оказания ему медпомощи мужчина был отпущен домой.В данный момент правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.