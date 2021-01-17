Накануне объявили старт торгов по продаже жуткого памятника Нововоронежской Аленке. Первым свое желание принять участие в аукционе высказал лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Правда, он возмутился дорогой начальной стоимости объекта. По его словам, партия могла бы приобрести объект за 200 тысяч. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.– Мы тоже поучаствуем в аукционе, на котором выставлена нововоронежская Аленушка. Но цена в миллион рублей не совсем справедлива. Мы бы купили ее тысяч за 200. Получается, что сначала все ее отвергли, объявили уродливой, но на торги выставили за огромные деньги. С чего вдруг?, – написал Жириновский в Telegram-канале.Ранее политик пел дифирамбы спорному объекту и говорил, что мог бы Аленушку, которая не прошла фейс-контроля у местных жителей, «даже полюбить». Он повесил портрет скульптуры на дверях своей приемной в Госдуме, а также присмотрел место, где мог бы разместить арт-объект. По его мнению, ему нашлось бы место по соседству со скульптурой самого политика – во дворе Института мировых цивилизаций.До этого интерес к жуткой скульптуре проявляли известные личности из разных сфер. Среди них музыкант Андрей Разин и ресторатор Николай Шалыгин.Объявление об аукционе по продаже жуткой нововоронежской Аленки появилось 14 января на площадке «Российский аукционный дом». Сами торги стартуют 15 февраля. Для их участия надо будет заплатить 100 тысяч рублей. Начальная цена арт-объекта – 1 млн рублей. Именно в такую сумму обошлась заказчикам Аленка.Напомним, памятник, приуроченный к 250-летию села Новая Аленовка, установили в Нововоронеже 18 декабря. Он тут же стал мемом в интернет-пространстве. Спустя три дня его снесли. Заказчик монумента – Новоронежская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов вернула монумент исполнителю и забрала назад миллион. Организация-исполнитель – ИП. Пилипенко В. И. – не нашла ничего лучше, чем выставить Аленку на аукцион, чтобы, вероятно, «отбить» затраченные на нее деньги.На месте демонтированного памятника в Нововоронеже к лету должна появиться новая скульптура. Ее изготовит московская компания «Лит Арт» причем абсолютно безвозмездно. В феврале они планируют предоставить первые эскизы.Читайте также:Автор эскиза жуткого памятника Аленке в Нововоронеже: \\"Я делал лицо понежнее\\" (подробнее...)На Новый год вместо елки встреча у Аленки: как памятник в Новоронеже стал интернет-символом уходящего года (подробнее...)