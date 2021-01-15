С каждым годом к воронежским волонтерам приносят все больше найденных в холодное время на улицах летучих мышей, а также раненых диких птиц. До недавнего времени зоологи их содержали на своей личной территории, выхаживая, а затем выпуская на волю или пристраивая для пожизненного содержания.Но теперь, благодаря победе воронежского проекта в конкурсе Президентских грантов, в городе будет оборудован реабилитационный центр-стационар и одновременно карантин для диких птиц и рукокрылых.По словам зооактивистов, проект предусматривает:-приём для реабилитации 300 птиц и 100 рукокрылых;- консультирование населения Воронежа и области по вопросам взаимодействия с дикими животными;- тематические природоохранные мероприятия (Ночь летучих мышей, День птиц и т.д.);- экскурсии и мастер-классы для школьников и студентов;- возможность прохождения стажировки для студентов профильных ВУЗов и практикующих ветврачей;- курс видеолекций о диких животных с ведущими биологами;- участие в научных исследованиях по изучению редких видов птиц и рукокрылых совместно со специалистами-зоологами.Реализация проекта начнется в апреле этого года.Кстати, воронежские зоопроекты не в первый раз побеждают в конкурсе грантов. Например, проект - Инструкторы дикой природы сейчас находится в стадии реализации. Он направлен на обучение воронежцев взаимодействию с дикими животными и проведения природоохранных мероприятий.