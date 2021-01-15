Благоустройство первой очереди Петровской набережной будет вестись с учётом мнения воронежцев. Инициативы и предложения экспертов представителей общественных групп будут рассматриваться при подготовке проекта. Об этом сказал глава города на рабочем совещании, которое прошло в мэрии 15 января.На следующей неделе муниципалитет заключит контракт с победителем конкурса - ООО \\"ПГС Проект\\", а компания начнёт проектирование. Мэр отметил в ходе мероприятия, что благоустройство должно идти с учётом мнения горожан. Тем более в Воронеже уже есть положительные примеры - реконструкция проспекта Революции. Вадим Кстенин пояснил, что это упрощает задачу. - Поскольку эпидситуация остаётся напряжённой, собираться сейчас не следует. Но связь в ходе проектирования получать надо. Собирайте инициативы и предложения от экспертов по самым значимым аспектам, - подчеркнул мэр.Вопросы, которые будут обсуждать с общественностью, касаются озеленения, скейт и велодорожек, а также доступности территории для маломобильных граждан. В рамках первой очереди реконструкции Петровской набережной от Чернавского моста до Адмиралтейской площади планируется обновить пристань, обустроить детские и смотровые площадки для горожан разных возрастов - от самых маленьких до пожилых. На совещании также обсудили подготовку к реализации второй очереди набережной. Речь шла об участке до Вогресовского моста.Присутствующие подняли вопросы инфраструктурного и транспортного развития территории, её доступности для горожан. Напомним, как ранее заявлял губернатор Александр Гусев, здесь не может быть в будущем высотных многоэтажек, потому при проектировании будут учитываться вс объекты, которые потом построят. Также мэр поручил проводить совещания рабочей группы по развитию Петровской набережной еженедельно.Фото предоставлено пресс-службой мэрии