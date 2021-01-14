Последствия мощного снегопада, обрушившегося на Воронеж 13 января, убирало 230 единиц техники. Стихия бушевала весь день и до трех часов ночи 14 января. Об этом сообщили в мэрии.Зв сутки коммунальщики израсходовали 3912 тонн песко-соляной смеси и вывезли 9161 кубометр снега. Сейчас работа продолжается. Глава города Вадим Кстенин после утреннего объезда улиц поручил главам управ промести дороги и тротуары. А также усилить вывоз снега из города, поскольку прогнозируют похолодание.Районные комбинаты благоустройства заранее провели превентивную обработку песко-соляной смесью на основных магистралях и тротуарах, чтобы улучшить сцепление с покрытием перед началом непогоды.Как рассказали в горадминистрации, перед коммунальщиками главной задачей стояло не допустить образования накатов на дорогах. Для этого применяется сплошная обработка магистралей противогололедными материалами, после срабатывания пескосмеси, снежную кашу техника сметает с проезжей части к бордюрам. Ночью наметенные валы снега убирались и вывозились за город. При работе спецтехники на проблемных и загруженных участках дорог и перекрестках за безопасностью следили сотрудники городского ГИБДД.Не обошлось и без работников ручной уборки. В городе в течение дня на остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам помогали расчищать снежные насыпи около 400 человек.Мэр Вадим Кстенин отметил, что уборка продолжалась непрерывно. Чтобы не было простоя техники, машины заправлялись сразу на стуки, а смена водителей производилась прямо на линии.В основных парках и скверах города также шла интенсивная уборка по расчистке снега. На закрепленных за МКП «ЭкоЦентр» и МБУ «Зеленхоз» территориях работало 11 единиц спецтехники и 75 сотрудников предприятий.Ночью дежурство на дорогах Воронежа продолжалось. При необходимости, в районах, где ветром наметало больше всего снега и образовывались заторы, увеличивали число уборочной техники. Поскольку осадков выпало большое количество, то для вывоза снежной каши потребуется не один день.– Вывоз снега будет производиться около трех дней. Все будут активно трудиться, надеюсь, что горожане оценят работу тех людей, которые работают в комбинатах благоустройства: это наши самые ценные кадры, которые выполняют очень сложную работу, – подытожил глава Воронежа Вадим Кстенин.Евгения ФроловаФото предоставлено пресс-службой мэрии