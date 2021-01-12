В 2020 году работникам, занятым оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией, оказывалась поддержка за счёт средств федерального бюджета. На основании решения Правительства Российской Федерации с 1 ноября 2020 года механизм выплат изменился, что позволило установить зависимость размеров социальных выплат от отработанного времени, а также от факта контакта с заражённым больным.Учитывая значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией, высокую общественную значимость службы скорой медицинской помощи, по решению главы администрации области Игоря Артамонова за счёт средств регионального бюджета в январе 2021 года будет осуществлена выплата денежного вознаграждения работникам станции скорой медицинской помощи, отделений скорой медицинской помощи районных и центральных районных больниц, оказывающих медицинскую помощь больным новой коронавирусной инфекцией, в размере 5 тысяч рублей. Средства будут перечислены сразу после новогодних праздников.Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.