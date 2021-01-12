Первая квитанция нового года повергла в ужас жильцов недавно построенной многоэтажки на улице Ломоносова, 84. Дом сдали в эксплуатацию около года назад, и счет за отопление собственники получили впервые.Например, семье из четырех человек, за трехкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров выставили счет в 20795 рублей! При том, что в квартире идет отделка и в настоящее время никто не проживает.- Мы купили ее в 2017 году с привлечением средств материнского капитала, - рассказал «Комсомолке» Олег Саушкин. – Семья у нас небогатая, двое детей… И, конечно, такой платеж мы просто не в силах платить.Да и с какой стати! – закономерно возмутились все собственники немногих проданных в доме квартир. Долгов никаких по оплате нет, а УК даже не потрудилась расшифровать, откуда взялась такая сумма. Ведь тариф на отопление у котельной вполне рядовой. Кроме того, по всем законам физики, новый дом должен иметь минимальные теплопотери.\\"ДОМ \\"СЫРОЙ\\"Как пояснили в ООО «Вест 1», обслуживающей многоэтажку, в этом счете объединили плату за два с половиной месяца с начала отопительного сезона. Но и в этом случае, ежемесячный платеж все равно тянет на сумму в 8 тысяч рублей, что, считают жильцы, очень дорого.И на это у УК есть объяснение. По словам, директора компании Ольги Нестеровой, дом «сырой», а многие собственники еще не завершили отделку. Есть и те, кто в разгар зимы переносит перегородки. Все это, по мнению управленцев, отражается на теплопотреблении дома, вызывая перетоп.КТО ОПЛАЧИВАЕТ ОТОПЛЕНИЕ В НЕРАСПРОДАННЫХ КВАРТИРАХЖильцы написали в УК письмо с требованием расшифровать показания счетчика и начисления по месяцам. Они опасаются, что на немногочисленных собственников «разбросали» платежи с нераспроданных квартир, чем и объясняются огромные суммы в квитанциях.Такие случаи, по словам Ларисы Тулиновой, председателя общественного совета по вопросам ЖКХ при мэре, нередки, но незаконны.- Обычно, нераспроданные квартиры у застройщика выкупает какая-то фирма, которая потом их реализует, - пояснила Лариса Федоровна. – Эта компания и обязана по закону оплачивать коммунальные услуги до момента продажи жилья. Но на практике плату за эти квадратные метры порой распределяют на других собственников, внося в их квитанции.ОБРАЩАЙТЕСЬ В ГЖИПроверить правильность и законность начислений, увы, могут только специалисты, простому жильцу в них разобраться нереально. Поэтому Лариса Тулинова рекомендует собственникам написать заявления в Государственную жилищную инспекцию Воронежской области.- Достаточно одной фразы: «Прошу проверить правильность начислений мне коммунальной платы за отопление», и приложить копию квитанции, - посоветовала эксперт.Напоминаем, что ГЖИ проводит проверки только по заявлениям, направленным через портал Госуслуг или оформленным на официальном сайте жилищной инспекции http://gzhi.govvrn.ru в разделе «Электронное сообщение».