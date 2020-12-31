Несмотря на пандемию, криминальных новостей, а также громких коррупционных скандалов в высших эшелонах власти в Воронежской области в этом году меньше не стало. Вспоминаем, какие из них оказались в эпицентре внимания не только жителей региона, но и, пожалуй, всей страны.ПОГОРЕЛИ НА КОРРУПЦИИСамые распространенные должностные преступления этого года были зафиксированы по двум статьям – получение взятки и мошенничество. Здесь список фигурантов уголовных дел разнится. Это чиновники, силовик, ректор одного из крупнейших вузов в Воронеже и высокопоставленный врач облбольницы.Сергей Колодяжный, бывший ректор опорного университетаОн пребывает в следственном изоляторе уже с 4 марта 2020 года. В поле зрения силовиков Сергей Колодяжный попал после того, как на него заявила одна из бывших проректоров университета – Ксения Чугунова. Она сообщила, что с 2015 по 2020 год передала ему за покровительство в общей сложности 2 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о крупной взятке. В конце октября ректору вменили еще одну статью – крупное мошенничество (ч. 4 статьи 159 УК РФ). Возможная афера связана с похищением премий на 70 миллионов рублей. Деньги должны были быть выплачены сотрудникам университета, но, как подозревают следователи, могли осесть в карманах Колодяжного и других руководителей вуза.Бывший ректор пробудет в СИЗО до конца февраля. То есть, под стражей он находится практически год. За это время его защита безуспешно пыталась изменить меру пресечения на домашний арест. Не помогло даже то, что у него обострился сахарный диабет и он провел некоторое время в тюремной больнице.Сторона обвинения, пока идет следствие, непреклонна в этом вопросе. Они опасаются, что Сергей Колодяжный может воспользоваться тем, что у него есть открытая шенгенская виза, а у его бывшей жены имеется недвижимость за границей.Алексей Антиликаторов, бывший вице-мэр и глава воронежского АИРОн также с марта 2020 года находится под мерой пресечения, только более мягкой: экс-чиновник на домашнем аресте. Самый молодой вице-мэр в истории Воронежа (на этой должности ему не было и 30) тоже обвиняется в получении крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).Правоохранители подозревают, что ярый борец с незаконными киосками взял 1,5 млн рублей в апреле 2018 года при посредничестве другого и тоже уже бывшего вице-мэра Сергея Курило.Предположительно, средства им передал директор воронежской фирмы ООО «Фрегат», чтобы чиновник помог ему с выделением земельных участков под организацию ярмарки в районе Юго-Западного рынка.За это время Алексей Антиликаторов успел несколько раз безуспешно попросить суд смягчить ему условия домашнего ареста и даже заболеть коронавирусом.https://www.vrn.kp.ru/online/news/4124174/Олег Гречишников и Владимир Пешков, экс-главы депстроя и управления строительной политикиВесь год общественность наблюдала за ходом уголовных дел бывших высокопоставленных чиновников. Оба они обвинялись в превышении должностных полномочий, только с разницей в частях одной и той же статьи. Олег Гречишников – по ч. 2 ст. 286 УК РФ, а Владимир Пешков – по ч. 1. Силовики задержали их в конце 2019 года. Тогда разгорелся скандал из-за организованного в октябре аукциона мэрии по поиску подрядчика для возведения пристройки к детскому саду № 69.Как выяснили правоохранители, экс-чиновники оказали давление на одного из участников аукциона. Они потребовали отказаться от борьбы за контракт. Бизнесмен так и сделал, в итоге снижение цены составило всего 1%.В октябре суд поставил точку в этом деле. Бывшие руководители избежали реального наказания. Пешков был приговорен к двум годам лишения свободы условно, а Олег Гречишников - к трем. Первый, кстати, с таким решением не согласился и попытался его обжаловать, но проиграл в апелляции.Владимир Левцев, бывший вице-мэр ВоронежаВ сентябре задержали еще одного теперь уже бывшего вице-мэра Воронежа Владимира Левцева. Его обвинили в присвоении 1,5 млн рублей возглавляемого им в 2017 году ГУП «Облкоммунсевис».Силовики возбудили дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения и в особо крупном размере). Сейчас они разбираются в фактах, которые произошли с марта 2015-го по октябрь 2017 года. По версии следствия, Левцев взял из кассы 1,5 млн рублей и за них не отчитался. Деньги впоследствии он не вернул.Сергей Кудрявцев, депутат Гордумы ВоронежаПарламентарий с 25 декабря находится в СИЗО. Его подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с участком, на котором расположен ДК имени Кирова. Ранее землю арендовала аффилированная с ним компания, в которой он как учредитель имел большую часть уставного капитала.По данным следствия, в марте 2020 года депутат решил выкупить участок за 2,5% от кадастровой стоимости и скрыл, что на нем находится объект, стоящий на федеральном балансе. При этом, как подсчитало Росимущество, ущерб мог составить более 31 млн рублей.Игорь Качкин, бывший заместитель главы областного УГИБДДНереально богатый гаишник Игорь Качкин с февраля 2020 года в суде пытается отбиться от вопроса: откуда у него взялись 50 млн рублей на покупку 22 квартир. О том, как могут жить высокопоставленные сотрудники ГИБДД, стало известно после того, как прокурор Воронежской области обратился в суд с иском о конфискации имущества полицейского. Всего же в ходе проверки вскрылось, что его родители купили себе 31 объект недвижимости за 63 млн рублей.Интересный факт, но как только состоялось первое заседание в суде по иску прокурора, судья объявила о самоотводе, сославшись на конфликт интересов из-за того, что ее родственник работает в надзорном ведомстве.Потом Качкин в ходе судебных заседаний пояснял, что деньги, на которые были куплены квартиры, – прибыль от родительского бизнеса и к нему они никакого отношения не имеют. Однако силовики полагают, что он лично принимал участие в покупке семи квартир на сумму 23, 3 млн рублей. И действовал страж порядка по нотариальной доверенности, оформленной его матерью.За эти месяцы, пока проходили судебные разбирательства, на службе Игоря Качкина успели привлечь к дисциплинарной ответственности – вынести ему выговор с предупреждением. А затем понизили в должности – перевели в Панинский район начальником тыла местного отдела МВД.Игорь Губкин, бывший завотделением анестезиологии и реанимации областной больницы № 1Это одно из крупных уголовных дел в региональном здравоохранении. В суд его передали в январе 2020 года. Как считают следователи, Игорь Губкин на взятках от подчиненных с 2015 по 2019 год «заработал» как минимум 6 миллионов рублей. Взамен он предоставлял покровительство по службе. То есть благоприятные для них условия и допуск в операционный блок – чем больше операций, тем больше зарплата.Пока дело рассматривалось в суде, вскрылись новые подробности. Число свидетелей со стороны обвинения увеличилось до 30 человек. И период начали рассматривать уже начиная с 2003 (!) года.ЖУТКИЕ УБИЙСТВА: РАСЧЛЕНЕНИЕ ПРОФЕССОРА И «БАЛТИМОРСКИЙ» СТРЕЛОКТело ученого хотели растворить в кислотеКак могли дойти до такого зверства обвиняемые 33-летний аспирант ВГУ Дмитрий Быковский и 30-летний компьютерщик Александр Харламов, до сих пор неизвестно. Пока их уголовные дела за жестокое убийство и расчленение профессора ВГУ находятся на стадии расследования. Каких-либо новых подробностей следствие не раскрывает. Оба мужчины, один из которых являлся аспирантом преподавателя, сейчас пребывают в СИЗО.Профессор химического факультета ВГУ Вячеслав Кузнецов пропал этой весной при весьма странных обстоятельствах. Силовики во время обыска спустя четыре месяца нашли его расчлененное тело в двух контейнерах с кислотой на балконе одной из многоэтажек. Было возбуждено уголовное дело по пунктам «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений». За что мог поплатиться преподаватель? Позже от следователей стало известно, что поживиться накоплениями профессора решили аспирант и его приятель.По данным правоохранителей, они расправились с ученым в ночь на 5 марта 2020 года в его квартире на Красноармейской улице. Проникли туда тихо: профессор сам открыл дверь и впустил их. Предполагаемые преступники схватили жертву за шею и прижали к его лицу платок с химическим раствором. Вячеслав Кузнецов потерял сознание и скончался. Молодчики, пытаясь скрыть преступление, решили тело расчленить и растворить в кислоте. А деньги, порядка 1,8 млн рублей, которые профессор накопил «на старость», со счетов перевели.Солдат-срочник расстрелял сослуживцевЧП, которое случилось на воронежском аэродроме «Балтимор» 9 декабря, запомнится надолго. Вся страна наблюдала за тем, как военнослужащие и силовики пытались поймать и обезвредить солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев. В данный момент он находится в СИЗО.Вспомним эту страшную трагедию. Парня подозревают в убийстве двух и более лиц и хищении оружия. Это п. «а» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ. Утром 9 ноября, около пяти часов, 20-летний рядовой Антон Макаров, находившийся в наряде, напал с топором на проверяющего офицера Ермолаева и зверски зарубил его. Затем забрал у жертвы пистолет и стал палить по солдатам. Как потом стало известно, еще два человека скончались на месте: погибли ефрейтор Сергей Кажокин и рядовой Микаил Акталиев. Виктора Фирсова с огнестрельными ранениями госпитализировали.После стрельбы молодой человек покинул территорию военной части и попытался скрыться. Его искали почти десять часов. Был объявлен план «Перехват», появились ориентировки. Антон Макаров бежал, запутывая следы. Сначала оказался в селе Ямное. Угрожая пистолетом, угнал машину и двинулся в противоположном направлении. Его удалось задержать в 45 километрах от Воронежа в Семилукском районе в поселке Землянск. На угнанной машине он направлялся в Орловскую область, там проживают его бабушка и дедушка.