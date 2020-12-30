2020-й закрывает за собой дверь. Печальный год пандемии, разрушивший много жизней и бизнесов. Одной из самых пострадавших от него отраслей стала культура. Отмененные концерты, спектакли, представления. Лишились доходов творческие люди… Но сначала – о хорошем.ПАНДЕМИЯ НЕ ПОМЕШАЛА КЛАССИЧЕСКИМ МУЗЫКАНТАМ РАДОВАТЬ НАС КОНЦЕРТАМИЕсть мнение, что коронакризис сбил с культуры пену ненастоящего, наносного. К примеру, звезды шоу-бизнеса жалуются на то, что не на что жить, и переносят концерты на полгода, год и так далее (потому что шахматная рассадка не окупает их гонораров, а «упасть в цене» они не считают нужным), в то время как концерты классической музыки прекрасно проводят. Всемирно известный пианист Борис Березовский, звезда исполнительского искусства, с сентября по декабрь дал в Воронеже 6 концертов! Хотел встречаться со зрителями – и встречался, а не «плакался». Прекрасно выступали в нашем городе в это время и другие яркие музыканты – несколько раз гастролировали виолончелист Борис Андрианов, скрипач Никита Борисоглебский. Соблюдение норм Роспортребнадзора им не мешало. Маски, неполная заполняемость залов, обработка помещений, дезинфекторы – все эти неудобства были, но музыка тоже была! Что еще раз доказывает: классика неподвластна времени и обстоятельствам. Привет звездам шоу-бизнеса!ДЕСЯТЫЙ ПЛАТОНОВФЕСТ СОБРАЛ АНШЛАГИ ВОПРЕКИ КОРОНАВИРУСУЮбилейный Платоновский фестиваль из-за коронавирусных ограничений перенесли на сентябрь. Программу из-за закрытых границ и невозможности приехать зарубежным артистам пришлось поменять. Но звезды российского исполнительского искусства и лучшие театры страны не просто ее спасли, а сделали по-своему неповторимой! Самыми запоминающимися спектаклями стали татарский «Магазин» (о современном человеческом рабстве) и фарс «Lё Тартюф. Комедия» Театра на Таганке. А настоящим украшением музыкальной программы – оперная дива Ольга Перетятько.Десятый Платоновский подарил воронежцам массу положительных эмоций! А для защиты зрителей выпустил театральные маски, которые раздавали на входе.ОТКРЫЛИ СОВРЕМЕННЫЙ МУЗЕЙ БУНИНАВ конце сентября в Воронеже прошло событие федерального масштаба. В усадьбе Германовской, наконец-то, открыли музей Ивана Бунина, который там родился. При этом к оформлению музейного пространства подошли нетривиально.Помимо ценных раритетов, принадлежащих Нобелевскому лаурату и его ближайшему окружению (книги, на которых вырос писатель, его Библия, его подлинная охотничья сумка, которую он увез с собой в эмиграцию, машинопись одной из первых редакций воспоминаний его жены Веры Муромцевой-Буниной «Беседы с памятью», которую передали в Воронеж из Франции наследники авторских прав на сочинения Бунина, «Грасский дневник» музы Бунина Галины Кузнецовой), в музее много интерактивных элементов. Например, письменный стол с сенсорным экраном, на котором можно почитать оцифрованные письма писателя из фондов литературного музея, чьим структурным подразделением является музей Бунина. А во дворе музея создали «Поэтический сад Бунина», где можно сфотографироваться среди тематических арт-объектов, а также в теплое время года посетить тематические литературные встречи и концерты.Читайте наш путеводитель Иван Бунин: Я родился в Воронеже, но город мне совсем неизвестен…ИГРУШЕЧНОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ЧУДОНесмотря на коронавирусные ограничения, театры работали над новыми постановками, даже репетировали летом, когда все было закрыто, по zoom, записали на видео уже имеющиеся спектакли, научились привлекать зрителей удаленно, показывая проекты онлайн. А когда часть ограничений сняли, начались и настоящие репетиции. Уже осенью многие театры показали премьеры.Самой запоминающейся стало «игрушечное рождественское чудо» театра оперы и балета - спектакль «Продавец игрушек». Трогательную историю потомка русского дворянского рода, вернувшегося на родину предков для того, чтобы обрести любовь, поставил худрук Кремлевского балета Андрей Петров по мотивам романа писателя Виктора Добросоцкого, музыку к которому написал один из самых востребованных современных композиторов Алексей Шелыгин.Яркий в огнях иллюминации Париж и заснеженный Петербург, красочные куклы и первая любовь, прекрасная музыка и порхающие балерины, атмосфера праздника и легкости, которые так нужны нам в непростое «ковидное» время. Это мировая премьера - настоящая рождественская сказка к Новому году для детей и взрослых, необыкновенно яркий, волшебный балет, в котором танцуют десятки кукол.ПУГАЮЩАЯ АЛЕНКАБыли и негативные моменты в культурной сфере.Волна хайпа захлестнула Нововоронеж, прославив его на всю страну за пару дней. 18 декабря в городском парке установили памятник Аленке – девушке, по народной легенде, основавшей Новую Аленовку (которая потом стала Нововоронежем). Открытие скульптуры приурочили к 250-летию этого села. Казалось бы, положительный факт.Но поднялась волна негатива - лицо Аленки получилось таким суровым, что местные жители признавались, что боялись ходить мимо него по вечерам. Фото памятника в Сети сравнивали и со зловещими мертвецами, и с ужасными средневековыми персонажами, а потом нарекли лицом 2020-го. Появилось множество интернет-мемов с Аленкой. В итоге 21 декабря железную девушку демонтировали. И к ней выстроилась очередь желающих выкупить объект. Мол, пугающий памятник прекрасно подходит для привлечения туристов…СНОС КОМПЛЕКСА КОНЦА XIX ВЕКАБыл еще один снос, который вызвал волну негодования воронежцев. И тоже, в конце концов, прогремевший на всю страну.19 ноября в центре Воронежа начали сносить старинную кирпичную трубу паровой мельницы - комплекса промышленных построек конца XIX века. За месяц до этого, в октябре, краеведы и общественники били тревогу: комплекс срочно нужно поставить на госохрану, иначе ему угрожает уничтожение… В итоге за несколько дней застройщик снес весь старинный хлебозавод на Фридриха Энгельса, а не только трубу. Несмотря на акции протеста горожан, устроивших перфоманс на соседнем доме, нецензурный видео-мем, рифмующийся с названием компании застройщика, привлечение известных федеральных общественников, а также сбор подписей под обращением к президенту.После сноса комплекс признали-таки объектом культурного наследия регионального значения, завели уголовное дело на застройщика. Суд оштрафовал экс-владельца разрушенного хлебозавода за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия на 750 тыс рублей. Но здания уже не вернешь.Для города, претендующего на звание культурной столицы, позорище на всю страну.