2020-07-28T17:01:50+03:00
Общество

Родителям воронежских учеников раздали квитанции на оплату охраны школ

В мэрии сбор денег с мам и пап назвали временной мерой
Елена ФЕДЯШЕВА
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Администрация города нашла средства пока только для охраны 32 школАдминистрация города нашла средства пока только для охраны 32 школФото: из архива «КП»
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Впереди еще месяц каникул, но родители воронежских учеников уже начали подготовку к новому учебному году. Начали ее и администрации школ - разослали папам и мамам квитанции на оплату услуг охраны учебных заведений. Воронежцы возмутились: как же так? Ведь раньше чиновники говорили, что содержание ЧОПовцев – задача городского бюджета, а не родителей. Выходит, распространение квитанций незаконно?

Как рассказали в мэрии, сбор денег производится официально, но в качестве временной меры поддержки бюджета в условиях кризиса, вызванного коронавирусом.

Действительно, еще в 2019 году мэр города объявил о начале финансирования профессиональной охраны школ за счет средств городского бюджета. Однако…

- Экономическая ситуация в городе остается напряженной и последствия пандемии коронавируса для городского бюджета еще предстоит оценить по итогам финансового года, несмотря на эти крайне сложные условия решение главы Воронежа начнет реализовываться уже с 1 сентября 2020 года, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Правда, в списке на финансирование лишь 32 школы, а также одно учреждение дополнительного образования детей - это крупные объекты, требующие особого внимания. Для их охраны бюджет выделит 7,7 миллиона рублей.

- Речь идет о следующих учреждениях: школы №№ 1 с углубленным изучением отдельных предметов, 43, 47, 52, 54, 55, 64, 73 им. А.Ф. Чернонога, 74, 83, 84, 94 им. генерала А.И. Лизюкова, 95, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, гимназии №№1, 2, 9, 10, а также гимназии им. И.А. Бунина, А. Платонова, «УВК №1», лицеи №№ 1, 5, 6, «ВУВК им. А.П. Киселева» и «Дворец творчества детей и молодежи», - рассказали в горадминистрации.

Остальным школам еще придется побыть на иждивении родителей. Им, по заверениям чиновников, финансирование выделят со второго полугодия, то есть уже в 2021-м. Окончательно отказаться от использования внебюджетных средств для оплаты охраны планируют к 1 сентября следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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