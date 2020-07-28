2020-07-27T22:08:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Воронеже, последние новости на 28 июля 2020: на карантин закрыли село и общежитие

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Воронеже на 28 июля 2020
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
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По данным к 28 июля, в Воронежской области коронавирусом заразились 10 803 человека. Выздоровели 10 310 пациентов. За минувшие сутки побороли инфекцию и окончили лечение семь воронежцев. 88 человек с подтвержденным Covid-19 скончались.

Заболеваемость в пересчете на 100 тысяч жителей в нашем регионе ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу. Так, в Воронежской области по этой статистике - 462,7 случая, а в среднем в округе - 596,9. Если смотреть на соседей, то ситуация лучше в Тамбовской области - 372,8 и в Липецкой - 390,1. А вот в Курской (546,5), Тамбовской (563,4) и особенной Орловской (735,4) областях, наоборот, хуже.

В регионе из-за коронавируса закрыли на карантин целое село. В Дубровке Терновского района, где живет порядка 500 человек, инфекция подтвердилась у 29 жителей. Как рассказали в облздраве, заболевание у всех протекает бессимптомно или в легкой форме. Лечение проводится амбулаторно. Необходимости в госпитализации кого-либо нет.

В Воронеже общежитие опорного вуза №3 изолировали из-за коронавируса. Карантин объявили из-за зараженной студентки. О том, что у нее обнаружили инфекцию, стало известно 22 июля. Тогда в вузе приняли решение закрыть этаж, где жила девушка, и запросили информацию у специалистов Роспотребнадзора: нужно ли переводить на карантин все здание. Санитарные врачи решили, что лучше закрыть общежитие полностью. Сейчас там находятся 14 человек, по разным причинам не уехавших домой.

Гостиницы: работают

Музеи: принимают посетителей

Изоляция для приезжих: нет

В регионе постепенно снимаются ограничения: уже разрешена работа кафе и ресторанов, торговых центров, фитнес-клубов (при заполняемости в 50%) и других спортобъектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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