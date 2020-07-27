Глава Воронежа Вадим Кстенин потребовал ускорить адаптацию тротуаров для маломобильных граждан

Сегодня, 27 июля в администрации Воронежа мэр Вадим Кстенин провел оперативное совещание. На нем глава и его заместители обсудили текущие вопросы и запланировали важные работы на ближайшее будущее.

Из текущих моментов в городе продолжают адаптировать тротуары для маломобильных граждан. Чтобы их прогулки были комфортными, где-то строят новые тротуары, где-то ремонтируют существующие, убирают резкие перепады, делают удобные съезды и прочее. В этом году по решению Вадима Кстенина на эти работы была выделена существенная сумма – более 113 миллионов рублей (для сравнения, в 2019-м – около 60 миллионов, в 2018-м – всего 20 миллионов).

Удобные для маломобильных (а значит и для всех остальных граждан) тротуары появятся во всех шести районах города. Работы там предстоит очень много, и все нужно успеть, как приказал градоначальник, до наступления холодов:

– Вам поручен беспрецедентный объем работ, который должен быть выполнен качественно, до наступления плохих погодных условий. При этом необходимо соблюдать культуру проведения работ и минимизировать неудобства для пешеходов. Этот вопрос должен быть на личном контроле руководителей управ районов, – обратился к ним Вадим Кстенин.

Об организации детского летнего отдыха отчиталась вице-мэр по социальной политике Надежда Савицкая. Первая смена в муниципальных лагерях стартовала 15 июля и уже скоро завершится. А всего таких смен из-за пандемии в этом году будет только три. Каждая продлится по 14 дней. Для ребятишек на это время подготовили насыщенную программу. Отдых у них проходит в штатном режиме. В лагерях строго выполняют все предписания Роспотребнадзора.

- Мы видим большую потребность в наших учреждениях со стороны отдыхающих и их родителей, – сказала вице-мэр.

Кроме того, мэру доложили, как продвигается очистка искусственного озера на Ленинском проспекте, у остановки «Минская» (всю прошлую неделю там откачивали воду, чистили дно водоема от тины, а также пристраивали обитавших там черепах в воронежский зоопарк и рыб в водохранилище).

После того, как пруд вновь наполнят водой, подобные мероприятия проведут с озером в Воронежском центральном парке. Вадим Кстенин распорядился там также рыбу и всех прочих обитателей аккуратно выловить и переместить в подходящую среду обитания.

В завершение Вадим Кстенин распорядился возобновить с этой недели в городе работу праздничной иллюминации. Вечерний Воронеж снова будет сиять по выходным и праздникам.