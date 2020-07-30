2020-07-30T16:51:26+03:00
Общество

В Воронежской области для соцобъектов и многоквартирных домов построят энергоэффективные котельные

На 15 объектов выделили 132 миллиона рублей
Татьяна МИСТЮКОВА
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В правительстве Воронежской области сообщили о строительстве в этом году еще 15 энергоэффективных котельных. Они будут снабжать теплом школы, детский садик, психоневрологический интернат и многоквартирные дома. На возведение котельных уже выделили 132 миллиона рублей в рамках госпрграммы, реализуемой департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области.

В частности, до конца года собственные котельные получат шесть сельских школ. Речь идет о следующих населенных пунктах: села Пузево Бутурлиновского района, Новая Криуша Калачаевского района, Гармашевка Кантемировского района, поселок 1-го отделения совхоза «Новоусманский» в Новоусманском районе, село Копаная Первая слобода и хутор Дроздово в Ольховатском районе.

К новым котельным подключат также детский садик в поселке Комсомольский Рамонского района и психоневрологический интернат в хуторе Оробинском Верхнемамонского района.

Кроме того, еще три современные котельные будут обеспечивать теплом многоквартирные дома в районах области. А вот в Каменском городском поселении ввод двух котельных запланирован на следующий год, сейчас составляют их проекты.

В самом Воронеже в этом году построят четыре котельные. Город возьмет на себя часть затрат на их возведение. К объектам подключат 23 многоквартирных дома и два административных здания.

Как пояснили в региональном департаменте ЖКХ и энергетики, 15 котельных на этот год – цифра не окончательная. Рассматриваются возможности расширения программы.

Стоит отметить, что современные котельные позволяют эффективно расходовать ресурс – тепло поступает в дома без потерь, в нужном объеме, что избавляет жителей от переплаты за коммунальные расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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