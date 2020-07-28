Глава Воронежа Вадим Кстенин пообещал к 1 ноября завершить все работы в парке «Орленок»

В понедельник, 27 июля, в парке побывали губернатор Александр Гусев, мэр Вадим Кстенин, а также профильные чиновники области и города. В «Орленке» они провели выездное совещание, на котором посмотрели ход работ и обсудили ключевые моменты.

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ПОЯВИТСЯ «БЕЛЫЙ САД»

Напомним, год назад в парке приступили к масштабной реконструкции. Работы там шли полным ходом вплоть до наступления пандемии коронавируса. Затем из-за нее у подрядчика возникли финансовые трудности, и мэрия была вынуждена разорвать с ним контракт. Фирма оказалась чистоплотной, и все работы, которые она успела сделать к тому моменту, не вызвали у городской администрации существенных нареканий.

В мае мэрия провела новые торги на реконструкцию парка. Их выиграла Строительная компания «ВСБ», которая, к слову, занималась восстановлением Площади Победы. В общем, если бы не коронавирус, то парк уже этим летом могли бы открыть. А так работы пришлось сдвинуть, но не на критичный срок.

Ремонт в «Орленке» идет практически круглосуточно. На центральной аллее рабочие уже выложили светлую плитку. Она сделает затемненные прогулочные дорожки более уютными. К слову, пешеходные маршруты будут проходить по тем же тропам, по которым жители привыкли гулять годами. И что интересно: эти дорожки не будут иметь острых углов. Как отметил вице-мэр по градостроительству Владимир Левцев, гармонировать с покрытием будет зелень: экологи и ландшафтные дизайнеры пообещали посадить здесь «Белый сад». В «Орленке» появятся многолетние растения с белыми цветами – герань, чубушник, дерн и др. Однолетние цветы посадят только в мемориальной зоне. А вот от газона решили практически отказаться – не приживется в тени деревьев.

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ДВЕ ДОМИНАНТЫ – ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ

Но доминантами парка станут два объекта. Первый – фонтан. Еще год назад мэр пообещал, что после реконструкции его вид останется прежним. Фонтан практически готов к запуску - его хорошо отремонтировали, сделали новую насосную станцию, подключили все необходимое оборудование. Осталось последние штрихи:

- Теперь фонтан ожидает своего украшения. Он будет выполнен ровно в том стиле, в котором и был ранее: строители воссоздадут исторический облик фонтана, - сказал градоначальник.

Зимой у фонтана могут сделать каток, чтобы и в холодное время года парк продолжал работать и радовать жителей.

Второй доминантой парка станет мост. С фонтаном они стоят рядом и образуют архитектурную композицию, олицетворяющую связь между историей и современностью, разными поколениями горожан, которым будет одинаково интересно в обновленном парке.

В неизменно виде, как и фонтан, после реконструкции останется входная группа парка.

Вадим Кстенин пояснил, что монтировать исторические элементы начнут уже через две недели. Для спортивной и игровой зон закупили оборудование и скоро его установят. Рабочие практически завершили укладку плитки. Кроме того, в парк может прийти еще один подрядчик – администрация города выделит дополнительно 39 миллионов рублей, чтобы провести озеленение, обустроить деревянные тротуары, установить скамейки и другие малые архитектурные формы, привести в порядок забор вокруг парка и прочее.

- Мы сейчас деффектуем забор вокруг парка. Он не вошел в основной контракт, но у нас есть дополнительные лимиты на эти цели. Таким образом мы приведем в порядок забор и еще ряд маленьких, но необходимых для этого пространства вещей. Все работы будут завершены к 1 ноября, - отметил градоначальник.