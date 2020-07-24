Быстрее строим, быстрее едем

Будет первой…

Масштабы строительства и эффект от его результатов на автомагистралях Государственной компании «Автодор» продолжают восхищать и удивлять. Автомобильные развязки и ленты дорожного полотна со строгими линиями разметки и зеброй барьерного ограждения, равномерно освещенные ночью, уже прописались в наборах видовых открыток регионов. Недавно открытый обход Лосево и Павловска на автомагистрали М-4 «Дон» пока на такие карточки не попал. Однако, о том, что проблемы сняты и мы никогда не услышим о «пробках в Лосево», сообщили и продолжают сообщать средства массовой информации и блогеры, а также автомобилисты, которые проезжают по новой дороге. Один из наиболее протяженных обходов населенных пунктов стал примером применения передовых проектных решений, технологий строительства, заботы об экологии. Главное – проезд стал комфортным. И произошло это как раз перед открытием курортного сезона на юге России.

- Слаженная работа позволила нам построить этот участок на полгода раньше срока, - отметил Вячеслав Петушенко, председатель правления ГК «Автодор», выступая на церемонии открытия обхода Лосево и Павловска. - Но мы на этом не останавливаемся, продолжаем развивать трассу М-4 «Дон». И буквально через пару месяцев начнем работать дальше, от 715-го до 877-го километра. И вся дорога в Воронежской области будет первой технической категории, где мы поедем как минимум со скоростью 110 км/ч.

Специфика автомагистрали М-4 «Дон» в том, что в летний период она переполнена автомобилями как в одном, так и в другом направлении. Из Москвы и городов европейской России по ней выезжают с семьями на отдых к морю. Обратно в это же время везут тонны овощей и фруктов из южных областей России в центральные и северные регионы страны. Поэтому пропускная способность, скорость и безопасность становятся решающими факторами для всех автомобилистов.

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«Горки» оставим за обочиной

- Кроме обхода Лосево и Павловска, у нас в этом году будут реализованы еще ряд масштабных задач, - говорит Александр Лукашук, директор воронежского филиала ГК «Автодор». – В августе запланированы к сдаче два участка М-4 «Дон» (211-218 км и 222-225 км), которые ликвидируют так называемые «тульские горки» с резкими перепадами высот. Работают здесь строители ООО «Трансстроймеханизация». Они же занимаются ремонтом альтернативной дороги в Липецкой области, который намечено завершить досрочно. Реконструкция еще одного участка в Тульской области (275-287 км) строителями ДСК «Автобан» будет закончена в будущем году. А осенью планируем начать реконструкцию с комплексным обустройством участка 715-777 км.

В воронежском филиале ГК «Автодор» разворачивается большая работа в рамках программы по повышению безопасности движения. Строятся 10 надземных пешеходных переходов в Тульской и Воронежской областях.

- Одна из приоритетных задач – программа по сплошному электроосвещению М-4 «Дон», - продолжает Александр Лукашук. – В этом наша дорога будет лучше, чем скоростные трассы за рубежом – у них нет таких требований. И мы уже над этим работаем. На обходе Лосево и Павловска нет ни одного участка без электроосвещения.

Зона ответственности филиала - М-4 «Дон» в Тульской, Липецкой и Воронежской областях. На автомагистрали много платных участков, и это дает огромное преимущество перед бесплатными дорогами. Во-первых, скоростной режим. Во-вторых, для таких скоростей всегда требуется высокое качество дорожного полотна. В-третьих, комплексный подход к сервису для водителей – от функциональных мест отдыха до помощи при поломке на дороге. Альтернатива есть всегда и можно выбирать, но при этом, кроме учета указанных преимуществ, надо просчитывать и затраты времени, топлива ну и, наконец, удобство передвижения.

По статистике, предоставленной ГК «Автодор», 2/3 трафика на участке обхода Лосево и Павловска перешли на платную дорогу. В основном (90 процентов) «платкой» пользуются в качестве транзитного направления для передвижения в сторону Ростова-на-Дону и далее на юг. То есть местные локальные проезды, скорее всего, останутся на бесплатной альтернативе. И в ближайшие 1-2 года такая тенденция будет сохраняться. По прогнозам, кардинальные изменения могут произойти к 2024 году, когда будут введены в эксплуатацию обходы Аксая в Ростовской области и дальний западный обход Краснодара. Они позволят обеспечить бесшовное высокоскоростное движение от Москвы – столицы страны до Джубги, которая находится на Черноморском побережье Кавказа.

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Практика достижения возможного

До 150 км/ч может быть увеличена допустимая скорость на автомагистралях М-11 «Нева», М-4 «Дон» и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД). Этот предел рассчитывается при проектировании строительства дорог первой категории, имеющих четыре полосы для движения и разделительную полосу.

- Такая великая страна, как наша, имеет право на дороги, где скорость 150 км/ч, - подчеркнул Вячеслав Петушенко, отвечая на вопросы журналистов на открытии обхода Лосево и Павловска. На этом обходе сейчас установлен скоростной лимит 110 км/ч, после выхода на проектные показатели пропускной способности и обеспечения содержания, его планируют повысить до 130 км/ч, а в перспективе - до 150 км/ч.

Вместе с тем, уже сегодня в Воронежской области есть участок автомагистрали, где можно разогнаться до 130 км/ч. Высокий скоростной режим действует на обходе Новой Усмани и Рогачевки (517-544 км). Такую же скорость можно развить и на 126-километровом участке от Вышнего Волочка до Твери (М-11 «Нева»). Как известно, нештрафуемое превышение - 20 км/ч, а это значит, что автомобилисты фактически могут разгоняться до 150 км/ч.

С учетом передовых стандартов ГК «Автодор» будут вводиться новые дороги. 10 июля дан старт строительству автомагистрали М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа - Западный Китай». В состав этого маршрута входят введенная в 2019 году скоростная автомобильная дорога М-11 «Нева» Москва - Санкт-Петербург и строящиеся третий и четвертый пусковые комплексы Центральный кольцевой автомобильной дороги в Московской области.

Протяженность М-12 должна составить 729 км. Альтернативой станет существующая М-7 «Волга». Правительством страны поставлена задача завершения строительства в 2024 году (ранее планировался 2027 год).

- Это сверхзадача. В истории России и Советского Союза, за исключением Великой Отечественной войны, таких прецедентов нет, - заметил Вячеслав Петушенко, отвечая на вопросы журналистов. - Но, по большому счету, это реально.

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СКАЗАНО:

«То, что сегодня уже предварительно согласовано, это скорость движения 130 км/ч. Сейчас мы обсуждаем потенциальную возможность увеличения скорости до 150 км/ч. Думаю, что в течение года такое решение примем».

Евгений Дитрих, министр транспорта РФ (из интервью телеканалу «Россия 1»).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В июле 2019 года средняя интенсивность движения на участке автомобильной дороги М-4 «Дон», проходящем через Лосево и Павловск в Воронежской области составила 34350 автомобилей, пиковые значения интенсивности достигали 41500 автомобилей. В июле 2020 года после ввода платного участка М-4 «Дон» «Обход н.п. Лосево и Павловска» на прежнем направлении на 22 июля 2020 года средняя суточная интенсивность составила 9009 автомобилей, а в пиковые периоды не превышала 11500 автомобилей, или по сравнению с аналогичные периодом прошлого года снизилась более чем в три раза.

(по данным ГК «Автодор»).