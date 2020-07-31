В «РОМАНОВ И СОКОЛОВА» РАССКАЗАЛИ О РЕАЛЬНОМ СМЫСЛЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

При этом, многие, к этому времени, уже знают, что предыдущим клиентам застройщик ничего не исправил из обнаруженных ими дефектов.

На самом деле в такой манере поведения строительной фирмы нет ничего удивительного. Просудившись с более чем 150 группами компаний застройщиков, мы, наверное, не сможем вспомнить хоть одну, кто бы всегда устранял найденные недостатки в квартире.

Причина этого, главным образом, в незнании участниками долевого строительства своих прав по 214 федеральному закону о долевом строительстве, в том числе касающихся строительной экспертизы.

ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Тем не менее, давайте с вами посмотрим, что же все-таки означает ситуация, когда застройщик передает дольщику объект строительства со строительными недостатками.

Скорее всего, это означает, что акт приёма-передачи уже подписан. Такой акт повествует о том, что стороны полностью выполнили свои обязательства перед друг другом.

Однако, до подписания акта застройщик просит дольщика дать ему до 60 дней на устранение недочетов, если участник долевого строительства требует их исправить.

ЗАЧЕМ ЗАСТРОЙЩИК ПРОСИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НА УСТРАНЕНИЕ ДЕФЕКТОВ

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Подавляющее большинство граждан не подозревает, что срок до 60 дней, который просит застройщик, зачастую служит лишь затягиванием времени, дабы приблизить тот час, когда застройщик получит право передать недвижимость в одностороннем порядке.

При этом, найденные на осмотре квартиры строительные недостатки, скорее всего, не будут устранены ремонтными бригадами строительной фирмы в принципе.

Как сказано в определении второго кассационного суда общей юрисдикции от 21.01.2020 N 88-242/2020 дольщик не вправе отказываться от подписания передаточного акта, ссылаясь на недостатки, выявленные в процессе осмотра квартиры. Следовательно, если участники долевого строительства не вправе отказаться от подписания акта приёма-передачи, то вместо того, чтобы требовать устранения недостатков, дольщик может требовать компенсировать ему расходы на вынужденный ремонт.

Чтобы правильно посчитать сумму ремонта, дольщик заказывает строительную экспертизу, которая в том числе сообщает соответствует ли квартира строительным нормам, проектной декларации и самому договору ДДУ.

СУДЕБНЫЕ РЕАЛИИ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

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Пока 3-4 недели делается экспертиза, юрист уже может готовить претензию в строительную компанию, а также начинать составлять исковое заявления для взыскания стоимости вынужденного ремонта в суде, если застройщик откажется выплачивать сумму добровольно.

Весьма вероятно, что где-то такой застройщик и существует, который согласен выплатить добровольно своему клиенту компенсацию в 100% объеме за строительные недостатки и проведенную строительную экспертизы. Однако, юридическая фирма Romanoff&Sokolova за свою судебную практику с такими не встречалась.

Именно из-за этих участников долевого строительства чаще всего приходится обращаться в суд, если они хотят защитить свои права в вопросе устранения недостатков в квартире.

О ЧЕМ МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ

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Однако, что многие забывают так это то, что судебные тяжбы могут отнять существенное количество времени.

Все дело в том, что, как строительная компания, так и суд могут назначить свою экспертизу для перепроверки выводов эксперта в вопросе выявления дефектов. Это будет означать, что суд остановит на время процесс, пока будет делаться экспертиза. Затянуться все может надолго. Самый длинный такой процесс, в котором мы участвовали, занял более года. И это еще повезло, что мы не стали опротестовывать выводы второй экспертизы, иначе бы судебный процесс растянулся на все полтора года.

Одним словом, самое важное, что стоит помнить каждому, так это то, что строительная экспертиза нужна всегда, когда участник долевого строительства хочет компенсировать свои расходы на вынужденный ремонт строительных погрешностей, допущенных фирмой застройщика. Стоимость такой экспертизы в зависимости от квалифицированности экспертов может быть объемом в несколько сот тысяч рублей.

Но, очень важно, все эти расходы ложатся на строительную фирму после того, как суд удовлетворяет требования дольщика по исковому заявлению. Поэтому большинство расходов на суд будут лишь временны.

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